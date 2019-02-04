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    На Житомирщині СБУ зупинила збут зброї: фото

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    На Житомирщині СБУ зупинила збут зброї: фото
    Фото: ssu.gov.ua

    Двоє раніше судимих мешканців Новограда-Волинського налагодили збут зброї та боєприпасів, які вони викрали із однієї з військових частин дислокованих на території Житомирської області

    Співробітники Служби безпеки України у межах протидії незаконному обігу зброї блокували на Житомирщині реалізацію військових засобів ураження, передає прес-центр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що двоє раніше судимих мешканців Новограда-Волинського налагодили збут зброї та боєприпасів, які, за попередньою інформацією, вони викрали із однієї з військових частин дислокованих на території області. «Клієнтів» чоловіки підшуковували серед своїх знайомих та представників місцевих кримінальних кіл.

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    Фото: ssu.gov.ua
    Фото: ssu.gov.ua

    Правоохоронці затримали обох правопорушників поблизу Новограда-Волинського під час чергової спроби продажу двох автоматів із магазинами, пістолета з набоями та глушника, за які вони планували виручити шістдесят п`ять тисяч гривень.

    Фото: ssu.gov.ua
    Фото: ssu.gov.ua

    У ході спецоперації один із зловмисників намагався чинити збройний опір співробітникам СБУ.

    Під час санкціонованих слідчих дій зі схрону, облаштованого у лісосмузі неподалік районного центру, правоохоронці вилучили ще два автомати, три пістолети, глушники та набої різного калібру.

    У межах кримінального провадження відкритого за ч. 3 ст. 410 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу. 

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