На Житомирщині корови допомогли поліцейським упіймати водія напідпитку (відео)

Правоохоронці гналися за порушником з самого Новоград-Волинського

Медики зафіксували в організмі водія 3,11 проміле алкоголю

На Житомирщині патрульні затримати п’яного водія-утікача з допомогою стада корів. Інцидент стався ввечері 15 липня, інформує пресслужба ГУНП Житомирської області.

Правоохоронці гналися за порушником з самого Новоград-Волинського, коли отримали повідомлення про нетверезий стан керманича. Проте той вирішив не здаватися і влаштував небезпечну гонитву, провокуючи аварійні ситуації.

На одній з вулиць чоловік різко пригальмував, пробуючи скинути з «хвоста» патрульних. Копи ж передали інформацію про порушника колегам з сусіднього району, і вже останні спіймали власника авто.

Як свідчать кадри з записів правоохоронців, дорогу на момент гонитви заступило стадо корів, через що порушник змушений був зупинитися. Поліцейські час не втрачали й миттєво вивели п’яного водія з салону.

За кермом перебував 41-річний мешканець прилеглого села. Медики зафіксували в його організмі 3,11 проміле алкоголю.

Зазначається, що це не перше порушення чоловіка. У січні й у квітні 2021 року його вже зупиняли за «п’яне» водіння. Тоді селянину вдалося уникнути відповідальності, проте 15 липня суд підтримав обвинувачення щодо другого провадження – мешканця Житомирщини оштрафували та позбавили водійських прав. Однак ця судова постанова ще не набрала законної сили, розповів начальник Новоград-Волинського райвідділу поліції Андрій Гнатенко.

За таких обставин поліцейські оформили нові матеріали одразу за кількома статтями щодо невиконання водіями вимог про зупинку, порушення ПДР, керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння і злісну непокору законному розпорядженню поліцейського.

Автомобіль правопорушника вилучений. Покарання за вказані протиправні діяння для чоловіка визначить суд.

Нагадаємо, в Івано-Франківську пильний 12-річний хлопчик допоміг поліцейським розкрити «злочин».