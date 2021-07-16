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    У Чернігівській області бетонними конструкціями привалило робітників

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    Потерпілі&nbsp;розбирали приміщення хліва на території приватної непрацюючої ферми - У Чернігівській області бетонними конструкціями привалило робітників
    Потерпілі розбирали приміщення хліва на території приватної непрацюючої ферми
    Фото: поліція Чернігова

    У результати інциденту один чоловік загинув.

    У Чернігівській області на фермі двох чоловіків привалило бетонними конструкціями будівлі. Трагедія сталася у селі Рождественське. У результати інциденту один чоловік загинув, другий – зазнав травм. Про це повідомили у пресслужбі поліції Чернігівської області.

    Співробітники Новгород-Сіверського відділу поліції встановили, що потерпілий разом із товаришем (його дані встановлюють) розбирали приміщення хліва на території приватної непрацюючої ферми.

    Чоловіків привалило бетонними конструкціями будівлі. Внаслідок цього один з постраждалих загинув на місці, а другий тяжко травмувався.

    Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

    Нагадаємо, 6 липня на пляжі у курортній Кирилівці (Запорізька область) внаслідок удару струмом загинув працівника водних атракціонів. За словами очевидців події, трагедія сталася, коли чоловік прийшов вранці надувати атракціони.

    Тим часом, кияни масово їдуть у Чернігів, щоб зробити щеплення Pfizer.

    Теги: трагедія Чернігівщина чоловік
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    У Чернігівській області бетонними конструкціями привалило робітників