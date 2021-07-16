У Чернігівській області бетонними конструкціями привалило робітників

У результати інциденту один чоловік загинув.

У Чернігівській області на фермі двох чоловіків привалило бетонними конструкціями будівлі. Трагедія сталася у селі Рождественське. У результати інциденту один чоловік загинув, другий – зазнав травм. Про це повідомили у пресслужбі поліції Чернігівської області.

Співробітники Новгород-Сіверського відділу поліції встановили, що потерпілий разом із товаришем (його дані встановлюють) розбирали приміщення хліва на території приватної непрацюючої ферми.

Чоловіків привалило бетонними конструкціями будівлі. Внаслідок цього один з постраждалих загинув на місці, а другий тяжко травмувався.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, 6 липня на пляжі у курортній Кирилівці (Запорізька область) внаслідок удару струмом загинув працівника водних атракціонів. За словами очевидців події, трагедія сталася, коли чоловік прийшов вранці надувати атракціони.

Тим часом, кияни масово їдуть у Чернігів, щоб зробити щеплення Pfizer.