Омелян назвав Зеленського «гіршим за Януковича»



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Суд обрав запобіжний захід Володимиру Омеляну у вигляді особистого зобов'язання

Запобіжний захід діятиме для Володимира Омеляна до 19 серпня

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян відреагував на запобіжний захід, обраний щодо нього Вищим антикорупційним судом 25 червня, назвавши чинного президента України Володимира Зеленського «гіршим за Януковича».

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Головна вимога Зеленського – щоб Омелян не міг залишати будинку, в якому проживає, без дозволу суду. Ніяких зустрічей/ефірів/мітингів. Ніякої самостійної вільної позиції. Ніякого зайвого публічного коментаря. Закрити, заткнути, краще – взагалі забути. Критична позиція по відношенню до влади його відверто дратує. Масові акції протесту викликають паніку. Завал по всіх напрямах вже не прикрити роликами», – написав Омелян.

Ексміністр також заявив, що «антикорупційні органи, які мали бути новими, чесними і справедливими, перетворилися на політичний інструмент і зруйнували свою репутацію, навіть її не відбудувавши».

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд 25 червня обрав запобіжний захід ексміністру інфраструктури України Володимиру Омеляну у вигляді особистого зобов’язання.

Нагадаємо, 19 червня 2020 року ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну НАБУ повідомило про підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн. За даними НАБУ, ексміністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20% попри те, що один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною держбюджету, тож змінити його розмір міг лише парламент. 23 червня Національне антикорупційне бюро опублікувало деякі документи у межах провадження, у якому фігурує Омелян, стосовно наказу щодо портових зборів.

12 червня співробітники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до будинку колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна. У ДБР повідомили, що обшук у будинку, який орендує сім'я ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, відбувся у справі убивства журналіста Василя Сергієнка.