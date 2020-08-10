НАБУ знову викликає на допит Вовка і ще кількох суддів



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Нещодавно НАБУ вручило підозру голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку

Допити призначені на 13 серпня

Національне антикорупційне бюро України викликало на допит кількох підозрюваних, в тому числі голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Відповідні повістки бюро оприлюднило 10 серпня.

Серед інших підозрюваних, щодо яких НАБУ оприлюднило повістки:

суддя ОАСК Ігор Погрібніченко

член Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Остапець

суддя ОАСК Володимир Келеберда

член ВККС Микола Сірош

суддя ОАСК Ігор Качур

суддя ОАСК Олексій Огурцов.

Всіх вказаних у повістках викликають «для участі у проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних дій у т.ч. допиту як підозрюваного, вручення процесуальних документів тощо, в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №22020120000000019».

Допити призначені на 13 серпня.

Минулого разу НАБУ повідомляла про виклик кількох суддів, в тому числі Павла Вовка, 4 серпня. За твердженням установи, всі попередні виклики підозрювані проігнорували.

Нагадаємо, 17 липня у НАБУ підтвердили вручення підозри голові Окружного адмінсуду Вовку.

Раніше пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва повідомила про проведення в приміщенні суду обшуків у «справах Майдану» і назвала це черговою спробою дискредитації суду. У НАБУ повідомили, що обшуки здійснюють їхні слідчі й пообіцяли розкрити деталі пізніше.

Водночас ЗМІ повідомили, що НАБУ пред'явило підозру Вовку, Аблову, ще п'ятьом суддям ОАСК і Холоднюку в створенні злочинної організації та захопленні влади.

Згодом НАБУ оприлюднило нові записи скандального судді Вовка.