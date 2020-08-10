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    НАБУ знову викликає на допит Вовка і ще кількох суддів

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    Нещодавно НАБУ вручило підозру голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку - НАБУ знову викликає на допит Вовка і ще кількох суддів
    Нещодавно НАБУ вручило підозру голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку

    Допити призначені на 13 серпня

    Національне антикорупційне бюро України викликало на допит кількох підозрюваних, в тому числі голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

    Відповідні повістки бюро оприлюднило 10 серпня.

    Серед інших підозрюваних, щодо яких НАБУ оприлюднило повістки:

    • суддя ОАСК Ігор Погрібніченко
    • член Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Остапець
    • суддя ОАСК Володимир Келеберда
    • член ВККС Микола Сірош
    • суддя ОАСК Ігор Качур
    • суддя ОАСК Олексій Огурцов.

    Всіх вказаних у повістках викликають «для участі у проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних дій у т.ч. допиту як підозрюваного, вручення процесуальних документів тощо, в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №22020120000000019».

    Допити призначені на 13 серпня.

    Минулого разу НАБУ повідомляла про виклик кількох суддів, в тому числі Павла Вовка, 4 серпня. За твердженням установи, всі попередні виклики підозрювані проігнорували.

    Нагадаємо, 17 липня у НАБУ підтвердили вручення підозри голові Окружного адмінсуду Вовку.

    Раніше пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва повідомила про проведення в приміщенні суду обшуків у «справах Майдану» і назвала це черговою спробою дискредитації суду. У НАБУ повідомили, що обшуки здійснюють їхні слідчі й пообіцяли розкрити деталі пізніше.

    Водночас ЗМІ повідомили, що НАБУ пред'явило підозру Вовку, Аблову, ще п'ятьом суддям ОАСК і Холоднюку в створенні злочинної організації та захопленні влади.

    Згодом НАБУ оприлюднило нові записи скандального судді Вовка.

    НАБУ суддя допит розслідування Павло Вовк
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