НАБУ знову викликає на допит Вовка і ще кількох суддів
Допити призначені на 13 серпня
Національне антикорупційне бюро України викликало на допит кількох підозрюваних, в тому числі голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.
Відповідні повістки бюро оприлюднило 10 серпня.
Серед інших підозрюваних, щодо яких НАБУ оприлюднило повістки:
- суддя ОАСК Ігор Погрібніченко
- член Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Остапець
- суддя ОАСК Володимир Келеберда
- член ВККС Микола Сірош
- суддя ОАСК Ігор Качур
- суддя ОАСК Олексій Огурцов.
Всіх вказаних у повістках викликають «для участі у проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних дій у т.ч. допиту як підозрюваного, вручення процесуальних документів тощо, в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №22020120000000019».
Допити призначені на 13 серпня.
Минулого разу НАБУ повідомляла про виклик кількох суддів, в тому числі Павла Вовка, 4 серпня. За твердженням установи, всі попередні виклики підозрювані проігнорували.
Нагадаємо, 17 липня у НАБУ підтвердили вручення підозри голові Окружного адмінсуду Вовку.
Раніше пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва повідомила про проведення в приміщенні суду обшуків у «справах Майдану» і назвала це черговою спробою дискредитації суду. У НАБУ повідомили, що обшуки здійснюють їхні слідчі й пообіцяли розкрити деталі пізніше.
Водночас ЗМІ повідомили, що НАБУ пред'явило підозру Вовку, Аблову, ще п'ятьом суддям ОАСК і Холоднюку в створенні злочинної організації та захопленні влади.
Згодом НАБУ оприлюднило нові записи скандального судді Вовка.