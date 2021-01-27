НАБУ оголосило в розшук ексголову Податкової

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Верланов повідомив, що наразі проживає у Німеччині

Сергія Верланова підозрюють у зловживанні службовим становищем

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього голову Державної податкової служби Сергія Верланова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Таку постанову ще 21 грудня минулого року виніс детектив НАБУ, повідомляє «Слово і діло».

Зазначається, що у зв'язку з оголошенням Верланова у розшук того ж дня було призупинено розслідування справи проти нього.

Адвокат ексголови Податкової служби подав скаргу та просив скасувати постанову про оголошення підозрюваного в розшук та про зупинення слідства. Захисник вказував, що детективу на дату винесення постанови нібито було відомо, що Верланов знаходиться в Німеччині.

Суддя, вивчивши скаргу, відмовив у її задоволенні через начебто відсутність документів, які б підтверджували теперішне місце проживання ексголови Податкової служби у Німеччині.

Сам Верланов підтвердив, що наразі проживає в Німеччині.

«Прочитав, що мене оголосили у розшук. Не ховався і не ховаюся. Тож, рішення буду оскаржувати. Нині проживаю у Німеччині за адресою, яку повідомив детективам НАБУ ще 17 грудня», - написав він.

Нагадаємо, 24 квітня 2020 року Кабмін звільнив голову ДПС Сергія Верланова, який пояснив це рішення зміною курсу президента Зеленського.

Міністр фінансів Сергій Марченко домігся звільнення Верланова через «втрату довіри людей».

Верланов подав позов до Окружного адмінсуду Києва щодо незаконності його звільнення з посади керівника податкової служби.

20 жовтня минулого року Офіс генпрокурора повідомив про підозру у зловживанні владою та службовим становищем колишньому голові Державної податкової служби Сергію Верланову.

Також повідомлялося, що СБУ підозрює колишнє керівництво Податкової у «кришуванні» конвертаційних центрів.