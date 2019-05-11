Генпрокуратура намагається «реанімувати» справу Злочевського - Луценко



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Екс-міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський

Злочевський виїхав з України в кінці 2014-го після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні

Генеральна прокуратура України наразі намагається «реанімувати» кримінальну справу відносно екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського за фактом відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом, яку раніше було програно у лондонському суді. Відповідну цитату з інтерв'ю генпрокурора Юрія Луценка «New York Times» розмістила на своїй сторінці у Facebook його прес-секретар Лариса Сарган.

Зокрема, як зазначив генпрокурор, ГПУ мала три провадження відносно Злочевського. Перше стосувалося ухилення від податків, друге - відмивання брудних коштів, а третє - розкрадання державних ресурсів.

«Провадження за ст. 209 КК України зводилося до того, що пан Злочевський мав рахунки в Британії, які, на думку слідства, не підтверджувалися його доходами. Ця справа ще до мого приходу була програна в Лондонському суді, де Злочевський показав, що на його рахунок ще до початку слідства надійшли кошти за продаж однієї з нафтобаз. На жаль, Генеральна прокуратура тих часів не змогла навести контраргументи, і Лондонський суд закрив справу, до того ж наші лондонські колеги сплатили штрафні санкції суду», - нагадав Луценко.

«Зараз ми пробуємо реанімувати справу, програну в Лондонському суді. Як ви знаєте, прокурор Кулик нещодавно висунув підозру пану Злочевському у відмиванні коштів. Ми пробуємо по-новому притягнути його до відповідальності за це», - додав генпрокурор.

Він також нагадав, що справа відносно Злочевського стосовно несплати податків була завершена у ГПУ, і Злочевський восени 2016 року у рамках цього провадження сплатив до Держбюджету 180 млн грн податків і штрафних санкцій.

«Згідно з українським законодавством, при добровільній сплаті податків кримінальна відповідальність не наступає, а отже, провадження було закрите», - зауважив генпрокурор.

При цьому він зазначив, що справа стосовно розкрадання державних ресурсів була передана до НАБУ, де, згідно з заявами керівника САП Назара Холодницького, її закрили через те, що, нібито детективи НАБУ не зробили жодних слідчих дій.

Нагадаємо, що Злочевський виїхав з України в кінці 2014 року після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні в справі, що розслідувалася Генеральною прокуратурою. У січні 2015 року ГПУ оголосила його у розшук. Восени 2016 року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук екс-міністра. Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.