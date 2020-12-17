НАБУ проводить обшук у приміщенні Мінкультури

Міністерство культури було заново створене 3 вересня 2019 року

Кримінальна справа стосується видачі документу дозвільного характеру в 2019 році, коли міністерство ще не було створене, – заява міністерства

Детективи Національного антикорупційного бюро України 17 грудня проводять обшук у приміщенні Міністерства культури та інформаційної політики і в Директораті культурної спадщини та музеїв. Про це йдеться у заяві міністерства

У Мінкультури звертають увагу на те, що кримінальна справа, в рамках якої проводяться слідчі дії, стосується видачі документу дозвільного характеру в 2019 році, коли міністерство ще не було створене.

У заяві зазначається, що Міністерство готове максимально сприяти розслідуванню цієї справи, співпрацювати зі слідством, допомагати з’ясовувати усі обставини, щоб законність перемогла.

Як повідомлялося, ексглава СБУ Валентин Наливайченко, коментуючи результати роботи НАБУ, назвав його «агентством з чорного піару».

Як повідомлялося 3 вересня 2019 року Кабінет міністрів створив Міністерство культури, молоді та спорту, а також Міністерство цифрової трансформації.