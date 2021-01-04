Офіс генпрокурора направив до Польщі підозру ексглаві «Укравтодору»

Новаку інкримінується умисне невиконання рішення та постанови суду

Офіс генерального прокурора України та Державне бюро розслідувань направило у Польщу письмове повідомлення про підозру для вручення колишньому очільнику «Укравтодору» Славоміру Новаку. У липні 2020 року його уже взяли під варту за підозрою у корупції, у якій ексчиновника звинуватили як українські, так і польські правоохоронці.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, нова підозра стосується умисного невиконання Новаком рішення та постанови суду, а також перешкоджання їх виконанню (ч. 3 ст. 382 КК України).

За даними слідства, в.о. голови агентства упродовж 2017-2019 років умисно не виконував рішення місцевого суду та Верховного суду України про поновлення на посаді начальника «Укравтодору» в одній з областей України. Він також активно перешкоджав його виконанню, кажуть українські правоохоронці.

Через такі дії «Укравтодор» оштрафували, а Новака попередили про кримінальну відповідальність за невиконання судових рішень

В Офісі генпрокурора кажуть, що на початку вересня 2019 року держвиконавець завершив виконавче провадження після направлення до нього повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Натомість наприкінці вересня того ж року Новак звільнився з роботи та повернувся до Польщі, звідки він приїхав в Україну.

Нагадаємо, 20 липня 2020 року спецслужби Польщі повідомили про затримання за звинуваченням у корупції ексглави «Укравтодору» Славоміра Новака. Пізніше в НАБУ розповіли деталі справи, яку вони вели спільно з польськими колегами.

Повідомлялося, що ексглаву «Укравтодору» підозрюють в розкраданні грошей, які міжнародні організації виділяли для ремонту доріг в Україні. Слідство відпрацьовує тендери на суму 270 млн євро.

Національне антикорупційне бюро здійснювало в Україні обшуки, які можуть бути пов’язані із затриманням у Польщі колишнього керівника «Укравтодору» Славоміра Новака.

У 2019 році у зв’язку із завершенням трирічної каденції на посаді керівника Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак подав прем’єр-міністру України заяву про відставку.

Славомір Новак обіймав посаду голови «Укравтодору» з 2016 року. У 2011-2013 роках Новак був міністром транспорту і водного господарства Польщі.