НАБУ вилучило в Нацагенстві з розшуку активів документи та комп'ютерну техніку



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Детективи НАБУ

Наразі детективи НАБУ займаються вивченням вилученого майна

Детективи НАБУ під час обшуків у приміщенні Національного агенства з розшуку та управління корупційними активами (АРМА) вилучили документи та комп'ютерну техніку.

Про це «Українським новинам» повідомило джерело в правоохоронних органах.

«Вилучили багато чого. Техніка, документи», - розповіло джерело ЗМІ.

Наразі детективи НАБУ займаються вивченням вилученого майна.

Які конкретно документи було вилучено, не повідомляється. Очільник АРМА Антон Янчук уточнив, що не має права розголошувати, що саме було вилучено детективами через обмеження, встановлені процесуальним законодавством.

Нагадаємо, детективи НАБУ 3 квітня здійснювали обшуки в приміщенні Агентства з розшуку та менеджменту активів у Києві.

В НАБУ зазначили, що обшуки санкціоновані ухвалою слідчого судді Солом’янського райсуду м.Києва та проводяться під процесуальним керівництвом прокурорів САП.

В АРМА натомість запевняли, що «нічого екстраординарного не відбувається».