Мережа АЗС WOG стала лідером за якістю управління репутацією



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WOG має міцні позиції на ринку, помітно нарощуючи медіаактивність - ЗМІ

Компанія кілька років стійко закріплюється на ринку як ритейлер і бізнес-інноватор, - директор з комунікацій WOG

Мережа АЗС WOG очолила Національний рейтинг якості управління корпоративною репутацією «Репутаційні активісти» серед компаній ПЕК в категорії нефтепераработка і ритейл.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Аудитори рейтингу оцінили міцні позиції мережі WOG на корпоративному ринку за критеріями репутаційної стабільності, іміджевого капіталу КСВ, медіаактивністю, впровадження інноваційних підходів і антикризової стійкості.

Уже кілька років WOG активно зміцнюється в статусі лідера серед національних паливних рітейлерів, активно розвиває мережу і суміжні напрямки (WOG Cafe), регулярно стає номінантами ділових рейтингів і премій.

«Ми йдемо вперед, працюємо з корпоративною репутацією, активно впроваджуємо інновації, розвиваємо присутність в медіа, тому вважаємо все досягнення абсолютно заслуженими», - прокоментувала директор з комунікацій WOG Олена Осипчук.

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет очікує падіння цін на бензин на українських АЗС.

Нагадаємо, ціни на нафту на азіатських ринках обвалилися на понад 30% на початку торгів у понеділок, 9 березня, на тлі того, що країни ОПЕК не змогли домовитися з іншими виробниками нафти про скорочення видобутку.