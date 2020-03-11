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    Економіка та фінанси

    Мережа АЗС WOG стала лідером за якістю управління репутацією

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    WOG має міцні позиції на ринку, помітно нарощуючи медіаактивність - ЗМІ - Мережа АЗС WOG стала лідером за якістю управління репутацією
    WOG має міцні позиції на ринку, помітно нарощуючи медіаактивність - ЗМІ

    Компанія кілька років стійко закріплюється на ринку як ритейлер і бізнес-інноватор, - директор з комунікацій WOG

    Мережа АЗС WOG очолила Національний рейтинг якості управління корпоративною репутацією «Репутаційні активісти» серед компаній ПЕК в категорії нефтепераработка і ритейл.

    Про це повідомили в пресслужбі компанії.

    Аудитори рейтингу оцінили міцні позиції мережі WOG на корпоративному ринку за критеріями репутаційної стабільності, іміджевого капіталу КСВ, медіаактивністю, впровадження інноваційних підходів і антикризової стійкості.

    Уже кілька років WOG активно зміцнюється в статусі лідера серед національних паливних рітейлерів, активно розвиває мережу і суміжні напрямки (WOG Cafe), регулярно стає номінантами ділових рейтингів і премій.

    «Ми йдемо вперед, працюємо з корпоративною репутацією, активно впроваджуємо інновації, розвиваємо присутність в медіа, тому вважаємо все досягнення абсолютно заслуженими», - прокоментувала директор з комунікацій WOG Олена Осипчук.

    Як повідомлялося, Антимонопольний комітет очікує падіння цін на бензин на українських АЗС.

    Нагадаємо, ціни на нафту на азіатських ринках обвалилися на понад 30% на початку торгів у понеділок, 9 березня, на тлі того, що країни ОПЕК не змогли домовитися з іншими виробниками нафти про скорочення видобутку.

    ЗМІ активісти АЗС
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