Мінфін розповів, скільки зареєстровано «касових апаратів у смартфоні»



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«Запровадження програмного РРО є важливим кроком до детінізації економіки та спрощення умов ведення підприємницької діяльності», – йдеться у повідомленні

«Ініціатива сприймається і підтримується бізнесом», – стверджує міністр Марченко

За два дні, з 1 серпня, підприємці зареєстрували 22,5 тисячі програмних реєстраторів розрахункових операцій, «касових апаратів у смартфоні». Про це повідомила Прес-служба Міністерства фінансів.

«Станом на ранок 3 серпня в реєстрі програмних реєстраторів розрахункових операцій вже зареєстровано майже 22,5 тис. ПРРО. Такий показник свідчить про те, що ініціатива Мінфіну і ДПС сприймаються і підтримується бізнесом. І ми будемо й надалі ініціювати нові проекти, які б полегшили ведення бізнесу в Україні», – зазначає міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо, що з 1 серпня 2020 року підприємці замість звичайних касових апаратів зможуть використовувати програмні касові апарати. РРО від податкової служби буде безкоштовним з можливістю встановити на будь-який пристрій.

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