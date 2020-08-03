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    Мінфін розповів, скільки зареєстровано «касових апаратів у смартфоні»

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    <span>&laquo;Запровадження програмного РРО є важливим кроком до детінізації економіки та спрощення умов ведення підприємницької діяльності&raquo;,&nbsp;&ndash; йдеться у повідомленні</span> - Мінфін розповів, скільки зареєстровано «касових апаратів у смартфоні»
    «Запровадження програмного РРО є важливим кроком до детінізації економіки та спрощення умов ведення підприємницької діяльності», – йдеться у повідомленні

    «Ініціатива сприймається і підтримується бізнесом», – стверджує міністр Марченко

    За два дні, з 1 серпня, підприємці зареєстрували 22,5 тисячі програмних реєстраторів розрахункових операцій, «касових апаратів у смартфоні». Про це повідомила Прес-служба Міністерства фінансів.

    «Станом на ранок 3 серпня в реєстрі програмних реєстраторів розрахункових операцій вже зареєстровано майже 22,5 тис. ПРРО. Такий показник свідчить про те, що ініціатива Мінфіну і ДПС сприймаються і підтримується бізнесом. І ми будемо й надалі ініціювати нові проекти, які б полегшили ведення бізнесу в Україні», – зазначає міністр фінансів Сергій Марченко.

    Нагадаємо, що з 1 серпня 2020 року підприємці замість звичайних касових апаратів зможуть використовувати програмні касові апарати. РРО від податкової служби буде безкоштовним з можливістю встановити на будь-який пристрій.

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    Мінфін реформа економіка міністр уряд Сергій Марченко
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