Нацбанк випускає пам'ятну монету з нагоди 250-річчя Запоріжжя



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Монета «Славетне місто Запоріжжя»

Монета «Славетне місто Запоріжжя» буде номіналом 5 грн і тиражем у 35 тисяч штук

Національний банку України випускає пам’ятну монету «Славетне місто Запоріжжя» номіналом 5 грн і тиражем у 35 тисяч штук. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Пам’ятна монета «Славетне місто Запоріжжя» вводиться в обіг з 29 вересня 2020 року», – йдеться в повідомленні.

Так, тираж монети становить 35 тисяч штук, вона виготовлена зі металу нейзильбер. На монеті, зокрема зображені споруди острова Хортиця, церква Святого Миколая та абрис козацького профілю.

Нагадаємо, за 8 місяців цього року Національний банк України реалізував пам’ятних монет на суму понад 80 млн гривень.

До слова, з початку року Нацбанк випустив у обіг 19 пам'ятних монет.

Нагадаємо, що в Україні з’явиться мільйон нових пам’ятних монет.

Раніше повідомлялося,що на початку червня Нацбанк повідомляв, що продав всі сувенірні срібні банкноти номіналом 1000 гривень.

Національний банк України 20 травня випустив сувенірну банкноту зі срібла. Монета відтворила дизайн банкноти номіналом 1000 гривень зразка 2019 року.

Також в Україні з 2 червня ввійшла в обіг пам’ятна срібна монета номіналом 10 гривень, що має незвичайний дизайн, бо на ній зображений нічний метелик совка розкішний.

До слова, Національний банк України у 2016 році реалізував 1,13 млн пам’ятних монет на суму 170 млн гривень. Ця сума вдвічі перевищує дохід від реалізації пам’ятних монет у 2015 році.



