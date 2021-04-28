Ексміністра фінансів Данилюка звільнили з Нацдепозитарію

Данилюк каже, що його посунули, аби призначити «зручну для Офісу президента людину»

Наглядова рада ПАТ «Національний депозитарій України» звільнила Олександра Данилюка з посади голови наглядової ради. Про це Нацдепозитарій повідомляє у системі розкриття інформації на фондовому ринку НКЦПФР.

Зазначається, що річні загальні збори акціонерів НДУ провели дистанційно 26 квітня. «Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування – 28 квітня 2021 року», – йдеться у повідомленні.

Таким чином, Данилюк перебував на посаді члена наглядової ради НДУ з 7 серпня 2020 року до 28 квітня 2021 року.

У тому числі на посаді голови наглядової ради – з 24 вересня 2020 року до 28 квітня 2021 року.

При цьому Юрій Гелетій, Віталій Лісовенко, Віталій Мілентьєв, Ярослав Шляхов були переобрані на посади членів наглядової ради.

Також членом наглядової ради обрали Олексія Кия.

Крім того, членом правління ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» призначили Олексія Тарасенка.

Як зазначається на сайті НДУ, наразі посади глави наглядової ради та його заступника залишаються вакантними.

Олександр Данилюк прокоментував звільнення з наглядової ради НДУ у відеозверненні в Facebook.

«Щойно дізнався, що акціонери НДУ звільнили мене з посади голови наглядової ради Нацдепозитарію. Чому це важливо? Наразі відбувається конкурс з відбору нового керівника НДУ.

І у нас була домовленість з Нацбанкам, Нацкомісією з цінних паперів і фондового ринку, які є акціонерами НДУ, що я як глава наглядової ради завершу неупереджений відбір керівника.

У порушення цієї домовленості сьогодні, за годину до проведення інтерв'ю з кандидатами на цю посаду, мене з посади усунули. От такі «шулєри» працюють зараз у владі, нові стандарти...», – заявив Данилюк.

Він сказав, що «все було затіяно, щоб призначити зручну для Адміністрації президента людину» на посаду керівника НДУ.

«Я був перепоною в цьому процесі. Те, що я говорив раніше, що це буде вирішено звільненням голови наглядової ради – це зараз і відбулося», – резюмував Данилюк

«На жаль, такі дії влади не є корисними для країни. І я думаю, шкода і, на жаль, це не останнє подібне рішення», – сказав він.

Олександр Данилюк був призначений секретарем РНБО після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, однак звільнений указом президента вже у вересні 2019 року.

До цього був міністром фінансів в уряді Гройсмана.

Також нагадаємо, Кабінет міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади глави правління НАК «Нафтогаз України». На його місце призначили попереднього в.о. обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

Національний депозитарій України створений відповідно до закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку.

Центральний депозитарій веде депозитарний облік усіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України.



