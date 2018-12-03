Нацбанк оштрафував Укрсоцбанк на 30 млн гривень



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Нацбанк також виніс банку письмове застереження, в тому числі, за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку - публічних осіб, їх близьких або пов'язаних з ними осіб

Фінустанову покарано за проведення фінансових операцій з видачі коштів на суму у більш як мільярд гривень на підставі документів з ознаками фіктивності або взагалі без будь-яких підтверджувальних документів

Регулятор покарав Укрсоцбанк на 30,45 млн гривень за видачу понад мільярд гривень готівкою без належної перевірки клієнтів. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані регулятора.

Відзначається, що фінустанову покарано за проведення фінансових операцій з видачі готівкових коштів у сумі понад один мільярд гривень готівкою на підставі документів з ознаками фіктивності або взагалі без будь-яких підтверджувальних документів.

Нацбанк також виніс банку письмове застереження, і за порушення вимог щодо ідентифікації також, верифікації та вивчення клієнтів банку - публічних осіб, їх близьких або пов'язаних з ними осіб.

Також НБУ оштрафував одеський Місто Банк на 4,23 млн грн за здійснення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу щодо операцій клієнтів.

Банк, зокрема, регулярно супроводжував операції з переведення в готівку коштів на суми, які в десятки разів перевищували заявлені клієнтами доходи, а також операції з переказу на рахунки юридичних осіб з ознаками фіктивності коштів з рахунку клієнта, які були отримані внаслідок операцій купівлі-продажу цінних паперів, емітенти яких фігурують у кримінальному провадженні як емітенти "сміттєвих" цінних паперів.

Крім того, Нацбанк виніс Місто Банку письмові застереження за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

Міра впливу у вигляді письмового застереження була застосована також щодо Райффайзен Банку Аваль. Підставою послужило невиконання обов'язку проводити первинний фінансовий моніторинг операцій, учасниками або вигодонабувачами яких є громадські діячі, їхні близькі або пов'язані з ними особи, в порядку, визначеному для клієнтів високого ризику.

Минулого тижня стало відомо, що платоспроможні банки України за січень - жовтень 2018 року одержали 14,8 млрд гривень прибутку. Це в сім разів більше від показника за аналогічний період попереднього року.