Нацбанк перед вихідними значно зміцнив гривню
-
Розсилка
Американська валюта перед вихідними подешевшала на 29 копійок
Національний банк України на понеділок, 25 березня 2019 року, зміцнив курс гривні на 29 копійок - до 26,96 грн за долар - у порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора в п'ятницю, 22 березня.
Регулятор також «обвалив» курс євро на 56 копійок. Так, НБУ встановив офіційні курси валют на такому рівні:
- 100 доларів США - 2696,0935 гривні;
- 100 євро - 3047,1249 гривні.
Торги на міжбанківському валютному ринку України в п'ятницю, 22 березня, закрилися доларом за 26,89-26,92 грн. Таким чином, у порівнянні із закриттям торгів у попередній робочий день, долар у покупці подешевшав на 17 коп., а в продажу - на 18 коп.
Євровалюта також подешевшала на закритті міжбанку: у покупці - на 41 коп., а в продажу - на 42 коп., - і склала 30,40-30,44 грн.
Нагадаємо, 12 березня гривня почала дешевшати після тривалого періоду зростання.