Нацбанк: в Україні поменшало фальшивих гривень



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В НБУ розповіли про фальшиві гривні

99% вилучених з обігу підроблених банкнот припадало на банкноти номіналами 500 гривен

За минулий рік кількість підроблених банкнот гривні скоротилася на 30% у порівнянні з 2017 роком, а сума підробок - на 41%. Про це повідомляється на сайті Національного банку у вівторок, 19 березня.

У минулому році регулятор вилучив з обігу підроблені банкноти на 0,00025% їх загальної кількості, у той час, як у 2017 році цей показник становив 0,00036%. Тобто на мільйон справжніх гривневих банкнот у минулому році припадало близько 2,5 штуки підробок, у 2017 році - 3,6 штуки.

Зазначається, що 99% вилучених з обігу підроблених банкнот припадало на банкноти номіналами 500 гривень (46% від загальної кількості), 100 гривень (27%), 50 гривень (15%), 200 гривень (11%).

В основному підроблені гривні виготовлялися з використанням струменевих і лазерних принтерів, збувалися через каси закладів швидкого харчування, торгівлі й автозаправних станцій.

У той же час серед вилучених з обігу фальшивих банкнот іноземної валюти переважали долари (78% від загальної кількості), євро (17%) і російські рублі (4%). Найчастіше зловмисники підробляли банкноти в 100 доларів, 50 і 200 євро, 5000 російських рублів.

Також нагадаємо, що на сьогодні українці отримали вже майже 4 млрд грн субсидій.