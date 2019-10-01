Нацбанк почав друкувати банкноти у 1000 гривень



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НБУ має намір здійснити перший випуск банкноти номіналом 1000 грн в обсязі 5 млн штук

Банкнотно-монетний двір Національного банку розпочав процес друку нових банкнот номіналом 1 тисяча гривень, які з'являться в готівковому обігу з 25 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що спочатку Нацбанк планує ввести в обіг близько 5 мільйонів штук таких банкнот.

За оцінками регулятора, введення нової банкноти підвищить зручність розрахунків для громадян і бізнесу, а також сприятиме зниженню операційних витрат банків та витрат на інкасацію.

Крім того, цей крок дозволить істотно заощадити витрати НБУ на друк, зберігання, обробку та перевезення банкнот.

Також повідомляється, що за 25 років свого існування Банкнотно-монетний двір НБУ виготовив майже 25 мільярдів гривневих банкнот і 11 мільярдів розмінних і обігових монет.

Як відомо, монети 1, 2 та 5 копійок відсьогодні виведено з обігу.

До слова, в Україні розпочнеться поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок.

На відміну від 1, 2 та 5 копійок, 25 копійок поки що залишаться у готівковому обігу. Ними можна буде розраховуватися. Але ті монети, що потраплятимуть у банки, не повертатимуться назад у обіг і поступово їх ставатиме все менше.