В незалежність Національного банку забили ще один цвях

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рада НБУ разом з однодумцями Коломойського вже кілька місяців атакує правління Нацбанку Фото: Новое время

Професіоналам в НБУ тепер місця немає

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Вчера Рада НБУ, надстройка смотрящиx над Нацбанком от политиков, забила еще один гвоздь в независимость НБУ. Рада не утвердила Олега Чурия, вызвав очередной приступ гнева у иностранных инвесторов, для которых Чурий и Сологуб долгое время остаются лицом регулятора. Лицом, которое очень импонировало инвесторам. Теперь лица не в почете….

Рада НБУ не имеет права отказать в назначении. Рада НБУ просто должна проверять документы. И если документы ок, то больше от них ничего не требуется. Но Рада НБУ, которая в унисон с посипаками Коломойского, уже месяцы атаковала правление Нацбанка, то выступая за дефолт, то пропагандируя инфляцию, воздержалась от принятия решения. Что это такое и с чем его едят – непонятно. Видимо рекомендуют таки сходит в офис президента на поклон.

Да, не все в Раде НБУ одинаковые. Но большинство сейчас не на светлой стороне.

В общем, профессионалам тут не место. Не хотят они видеть Чурия. А в правлении Нацбанка теперь будет в почете другое слово на П. П – преданность. Ну и ниже прекрасная иллюстрация, чему учат в школах советских экономистов криворожской школы экономики и как они умеют сделать приятное начальству.

И уже легко можно представить истинную независимость Нацбанка с такими кадрами.

Джерело: блог Сергія Фурси

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