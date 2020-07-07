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    Думки вголос

    В незалежність Національного банку забили ще один цвях

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Рада НБУ разом з однодумцями Коломойського вже кілька місяців атакує правління Нацбанку - В незалежність Національного банку забили ще один цвях
    Рада НБУ разом з однодумцями Коломойського вже кілька місяців атакує правління Нацбанку
    Фото: Новое время

    Професіоналам в НБУ тепер місця немає

    Мовою оригіналу

    Вчера Рада НБУ, надстройка смотрящиx над Нацбанком от политиков, забила еще один гвоздь в независимость НБУ. Рада не утвердила Олега Чурия, вызвав очередной приступ гнева у иностранных инвесторов, для которых Чурий и Сологуб долгое время остаются лицом регулятора. Лицом, которое очень импонировало инвесторам. Теперь лица не в почете….

    Рада НБУ не имеет права отказать в назначении. Рада НБУ просто должна проверять документы. И если документы ок, то больше от них ничего не требуется. Но Рада НБУ, которая в унисон с посипаками Коломойского, уже месяцы атаковала правление Нацбанка, то выступая за дефолт, то пропагандируя инфляцию, воздержалась от принятия решения. Что это такое и с чем его едят – непонятно. Видимо рекомендуют таки сходит в офис президента на поклон.

    Да, не все в Раде НБУ одинаковые. Но большинство сейчас не на светлой стороне.

    В общем, профессионалам тут не место. Не хотят они видеть Чурия. А в правлении Нацбанка теперь будет в почете другое слово на П. П – преданность. Ну и ниже прекрасная иллюстрация, чему учат в школах советских экономистов криворожской школы экономики и как они умеют сделать приятное начальству.

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    В незалежність Національного банку забили ще один цвях
    В незалежність Національного банку забили ще один цвях

    И уже легко можно представить истинную независимость Нацбанка с такими кадрами.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Ігор Коломойський Національний банк корупція в Україні НБУ
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