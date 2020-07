До селища, де проживає ексголова НБУ Смолій, невідомі привезли труну та поховальні вінки

У Нацбанку припустили, що акція може стосуватися й наступника Смолія на посаді голови НБУ

На вʼїзді до селища, де проживає колишній голова Національного банку Яків Смолій, невідомі встановили труну та поховальні вінки.

Про це у Twitter повідомив сам Смолій.

Біля вінків та трун також залишили плакати з написами «Смолія чекають суд та вʼязниця», «Смолій лобіює російський бізнес» та «Шлях корупції — в один бік».

08.07.2020



Українське надвечір‘я.

Без коментарів.



Once upon an evening in Ukraine.

No comments. pic.twitter.com/kFTWxFWNGL