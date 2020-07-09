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    Політика

    До селища, де проживає ексголова НБУ Смолій, невідомі привезли труну та поховальні вінки

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    До селища, де проживає ексголова НБУ Смолій, невідомі привезли труни та поховальні вінки - До селища, де проживає ексголова НБУ Смолій, невідомі привезли труну та поховальні вінки
    До селища, де проживає ексголова НБУ Смолій, невідомі привезли труни та поховальні вінки

    У Нацбанку припустили, що акція може стосуватися й наступника Смолія на посаді голови НБУ

    На вʼїзді до селища, де проживає колишній голова Національного банку Яків Смолій, невідомі встановили труну та поховальні вінки.

    Про це у Twitter повідомив сам Смолій.

    Біля вінків та трун також залишили плакати з написами «Смолія чекають суд та вʼязниця», «Смолій лобіює російський бізнес» та «Шлях корупції — в один бік».

    У Нацбанку припустили, що акція може стосуватися й наступника Смолія на посаді голови НБУ.

    «Проте мета може бути зовсім іншою – залякування, щоб навпаки був слухняним та не робив кроків, які не подобаються замовникам цього «екшену», — додали у НБУ.

    Як повідомлялося, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.

    Зазначимо, що Яків Смолій очолював Нацбанк із 15 березня 2018 року. До цього, з 25 жовтня 2016 року, він обіймав посаду першого заступника голови НБУ. 3 липня, під час звіту у парламенті, Смолій повідомив подробиці щодо політичного тиску на Національний банк.

    1 липня голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту заяву про звільнення за власним бажанням. Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

    2 липня МВФ прокоментував відставку голови Нацбанку Якова Смолія.

    У свою чергу Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.

    Своєю чергою інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року

    Європейський Союз прокоментував заяву про відставку глави Національного банку України Якова Смолія, заявивши про загрозу для підтримки реформ в Україні через можливий підрив незалежності Нацбанку. 

    Тим часом у Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.

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