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    Нацбанк спрогнозував пік інфляції в Україні

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    Національний банк очікує, що інфляція сягне піку восени цього року&nbsp; - Нацбанк спрогнозував пік інфляції в Україні
    Національний банк очікує, що інфляція сягне піку восени цього року 
    Фото: foreignpolicy

    За прогнозом НБУ, інфляція на кінець року становитиме 9,6%

    Споживча інфляція наприкінці 2021 року становитиме 9,6%, а у другому півріччі 2022 року повернеться до цільового значення у 5%. Про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті за липень 2021 року, повідомляє пресслужба НБУ.

    «Як і раніше, Національний банк очікує, що інфляція сягне піку восени цього року на тлі високих світових цін, подальшого відновлення внутрішнього попиту та низької бази порівняння, після чого почне знижуватися. Наприкінці 2021 року показник складе 9,6%, а в другій половині 2022 року – повернеться до цілі 5%», – йдеться в повідомленні.

    Цьому сприятимуть посилення монетарної політики, високі врожаї, корекція світових цін на сировинні товари та вичерпання ефектів низької бази порівняння минулого року.

    Зазначимо, у червні споживча інфляція в Україні становила 9,5% порівняно із червнем 2020 року і була вищою за квітневий прогноз НБУ (9,2%).

    До слова, НБУ попереджає про фейкові сайти BankID.

    Раніше НБУ озвучив головні ризики для української економіки.

    Як відомо, долар стрімко дешевшає. Фінансисти розповіли, що відбувається на валютному ринку.

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    Теги: інфляція Національний банк економіка гроші фінанси НБУ
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    Нацбанк спрогнозував пік інфляції в Україні