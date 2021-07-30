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    Ціни на автогаз встановили черговий рекорд. Наскільки подорожчало пальне за тиждень

    •  glavcom.ua
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    В Україні дорожчає автогаз - Ціни на автогаз встановили черговий рекорд. Наскільки подорожчало пальне за тиждень
    В Україні дорожчає автогаз
    Фото: Glavcom.ua

    Цього тижня ціни на автомобільний скраплений газ встановили новий рекорд. Пальне продовжує дорожчати

    За минулий тиждень середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС підвищилася на 20 копійок – до рекордних за всю історію спостереження 16,86 гривень за літр. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

    Газ подорожчав в наступних мережах:

    • WOG – на 30 копійок, до 17,68 грн/л.
    • Shell – на 61 копійку, до 17,02 грн/л.
    • БРСМ-Нафта – на 20 копійок, до 16,88 грн/л.
    • Motto – на 40 копійок, до 16,81 грн/л.
    • KLO – на 5 копійок, до 16,99 грн/л.
    • Glusco – на 30 копійок, до 16,75 грн/л
    • Авантаж 7 – на 23 копійки, до 16,08 грн/л.

    Такі мережі, як Prime, «Паралель», BVS, UPG, SunOil, Marshal, «Автотранс» підняли ціни на 10-50 коп./л.

    Загалом із початку липня роздрібні ціни на автогаз виросли на 1,50 грн/л, або 10%.

    На думку експерта Консалтингової групи «А-95» Артема Куюна, потенціал для зростання роздрібних цін на автогаз у нинішніх умовах становить ще 1 грн/л.

    Ціни на автогаз на АЗС з 23 по 30 липня, грн/л

    Компанія Ціна Динаміка
    ОККО 17,49 0,00
    WOG 17,68 0,30
    Авіас 16,29 0,01
    Укрнафта 16,29 0,01
    AMIC 16,64 0,30
    Shell 17,02 0,61
    SOCAR 17,48 0,00
    БРСМ-Нафта 16,88 0,20
    KLO 16,99 0,05
    Паралель 17,45 0,20
    Автотранс 16,98 0,20
    UPG 16,75 0,22
    Glusco 16,75 0,30
    SUNOIL 16,55 0,20
    BVS 16,69 0,50
    Chipo 16,46 0,20
    Авантаж 7 16,08 0,23
    Marshal 16,10 0,30
    Нефтек 17,99 0,50
    Prime 16,50 0,50
    Mango 16,24 0,33
    Motto 16,81 0,40
    Середня ціна в Україні: 16,86 0,20

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    Теги: ціни АЗС пальне
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    Ціни на автогаз встановили черговий рекорд. Наскільки подорожчало пальне за тиждень