Ціни на автогаз встановили черговий рекорд. Наскільки подорожчало пальне за тиждень
Цього тижня ціни на автомобільний скраплений газ встановили новий рекорд. Пальне продовжує дорожчати
За минулий тиждень середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС підвищилася на 20 копійок – до рекордних за всю історію спостереження 16,86 гривень за літр. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».
Газ подорожчав в наступних мережах:
- WOG – на 30 копійок, до 17,68 грн/л.
- Shell – на 61 копійку, до 17,02 грн/л.
- БРСМ-Нафта – на 20 копійок, до 16,88 грн/л.
- Motto – на 40 копійок, до 16,81 грн/л.
- KLO – на 5 копійок, до 16,99 грн/л.
- Glusco – на 30 копійок, до 16,75 грн/л
- Авантаж 7 – на 23 копійки, до 16,08 грн/л.
Такі мережі, як Prime, «Паралель», BVS, UPG, SunOil, Marshal, «Автотранс» підняли ціни на 10-50 коп./л.
Загалом із початку липня роздрібні ціни на автогаз виросли на 1,50 грн/л, або 10%.
На думку експерта Консалтингової групи «А-95» Артема Куюна, потенціал для зростання роздрібних цін на автогаз у нинішніх умовах становить ще 1 грн/л.
Ціни на автогаз на АЗС з 23 по 30 липня, грн/л
|Компанія
|Ціна
|Динаміка
|ОККО
|17,49
|0,00
|WOG
|17,68
|0,30
|Авіас
|16,29
|0,01
|Укрнафта
|16,29
|0,01
|AMIC
|16,64
|0,30
|Shell
|17,02
|0,61
|SOCAR
|17,48
|0,00
|БРСМ-Нафта
|16,88
|0,20
|KLO
|16,99
|0,05
|Паралель
|17,45
|0,20
|Автотранс
|16,98
|0,20
|UPG
|16,75
|0,22
|Glusco
|16,75
|0,30
|SUNOIL
|16,55
|0,20
|BVS
|16,69
|0,50
|Chipo
|16,46
|0,20
|Авантаж 7
|16,08
|0,23
|Marshal
|16,10
|0,30
|Нефтек
|17,99
|0,50
|Prime
|16,50
|0,50
|Mango
|16,24
|0,33
|Motto
|16,81
|0,40
|Середня ціна в Україні:
|16,86
|0,20
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