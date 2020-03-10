Нацбанк різко послабив гривню: курс валют на 11 березня



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Курс гривні послабили на 39 копійок

Національний банк України на середу, 11 березня 2020 року, послабив офіційний курс гривні на 39 копійок - до 25,3135 грн за долар проти 24,9215 грн за долар у вівторок.

Такі дані наведено на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 25,3135 грн за долар проти 24,9215 грн за долар у вівторок, курс гривні до євро встановлено на рівні 28,7916 грн проти 28,2336 грн напередодні.

Також у НБУ заявили, що поточна ситуація на українському валютному ринку склалася під впливом психологічного чинника, який, імовірно, має короткостроковий ефект.

«Поточна ситуація на українському валютному ринку - і міжбанківському, і готівковому - склалася під впливом насамперед психологічного чинника, який, імовірно, має короткостроковий ефект. Національний банк має достатньо резервів для згладжування коливань курсу гривні - на сьогодні міжнародні резерви України становлять 26,8 млрд дол США, що є найвищим рівнем з листопада 2012 року», - наголосили в НБУ.

Згідно з даними НБУ, з початку 2020 року офіційний курс гривні до долара США був вищий за 25 грн лише два дні: 3 лютого - 25,0294 грн за долар, 4 лютого - 25,0836 грн за долар.