Нацбанк встановив курс гривні
Фінрегулятор встановив ціни на банківські метали
На 1 листопада офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,44 грн/дол., інформує сайт Національного банку України.
Таким чином, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.438300 грн за долар;
33.298400 грн за євро;
0.357830 грн за російський рубль;
36.787800 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 31 жовтня курс усіх валют не змінився.
Крім того, НБУ встановив ціни на банківські метали (за грам):
Золото — 1 705.4214 грн;
Срібло — 20.9337 грн;
Платина — 783.7303 грн;
Паладій — 2 012.1639 грн.
У порівнянні з 31 жовтня курс всіх зазначених металів не змінився.