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    Нацбанк встановив курс гривні

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    У порівнянні з 31 жовтня курс всіх зазначених металів не змінився - Нацбанк встановив курс гривні
    У порівнянні з 31 жовтня курс всіх зазначених металів не змінився

    Фінрегулятор встановив ціни на банківські метали

    На 1 листопада офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,44 грн/дол., інформує сайт Національного банку України.

    Таким чином, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

    28.438300 грн за долар;

    33.298400 грн за євро;

    0.357830 грн за російський рубль;

    36.787800 грн за фунт стерлінгів.

    Порівняно з 31 жовтня курс усіх валют не змінився.

    Крім того, НБУ встановив ціни на банківські метали (за грам):

    Золото — 1 705.4214 грн;

    Срібло — 20.9337 грн;

    Платина — 783.7303 грн;

    Паладій — 2 012.1639 грн.

    У порівнянні з 31 жовтня курс всіх зазначених металів не змінився.

    ціни гривня золото НБУ
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