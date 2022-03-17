Здобутки «Азову» під Маріуполем: за добу знищено чотири танки, два БТРи, розбито роту ворожої піхоти

Бої за український Маріуполь тривають, в тому числі на вулицях міста

Бійці полку «Азов» за добу знищили чотири танки та два БТРи, ще один БТР росіян підбито. Знищено роту ворожої піхоти. Про це повідомляє телеграм-канал Азов-Маріуполь.

«Бої за український Маріуполь тривають, в тому числі на вулицях міста. Захисники Маріуполя стійко і самовіддано б'ються з окупантами, що продовжують атакувати місто авіацією та артилерією, даючи гідну відсіч», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, під Маріуполем полк «Азов» під час бою з 22-ю бригадою ГРУ Росії ліквідував генерал-майора, командувача 150 дивізії, командуючого контингенту росіян у Сирії Олега Мітяєва.

7 березня під Харковом був знищений генерал-майор Віталій Герасимов, начальник штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. Герасимов брав участь у захопленні Криму 2014 року.

А 11 березня на українській землі убили командувача 29-ї армії Східного військового округу генерала-майора Андрія Колеснікова.