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    Здобутки «Азову» під Маріуполем: за добу знищено чотири танки, два БТРи, розбито роту ворожої піхоти

    В Україні триває 22-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Здобутки «Азову» під Маріуполем: за добу знищено чотири танки, два БТРи, розбито роту ворожої піхоти
    В Україні триває 22-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    Бої за український Маріуполь тривають, в тому числі на вулицях міста

    Бійці полку «Азов» за добу знищили чотири танки та два БТРи, ще один БТР росіян підбито. Знищено роту ворожої піхоти. Про це повідомляє телеграм-канал Азов-Маріуполь.

    «Бої за український Маріуполь тривають, в тому числі на вулицях міста. Захисники Маріуполя стійко і самовіддано б'ються з окупантами, що продовжують атакувати місто авіацією та артилерією, даючи гідну відсіч», – сказано у повідомленні.

    Нагадаємо, під Маріуполем полк «Азов» під час бою з 22-ю бригадою ГРУ Росії ліквідував генерал-майора, командувача 150 дивізії, командуючого контингенту росіян у Сирії Олега Мітяєва.

    7 березня під Харковом був знищений генерал-майор Віталій Герасимов, начальник штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. Герасимов брав участь у захопленні Криму 2014 року.

    А 11 березня на українській землі убили командувача 29-ї армії Східного військового округу генерала-майора Андрія Колеснікова.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Здобутки «Азову» під Маріуполем: за добу знищено чотири танки, два БТРи, розбито роту ворожої піхоти