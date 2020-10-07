Голова Ощадбанку захворів на коронавірус



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Андрій Пишний повідомив, що захворів на Covid-19

Питання по роботі Андрій Пишний буде вирішувати дистанційно

У голови Ощадбанку Андрія Пишного виявили коронавірус. Про це Андрій Пишний написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, банк працюватиме у звичайному режимі.

«4753 – новий антирекорд. На жаль, я став частиною цієї сумної статистики, увечері отримав результати тесту на Covid-19 – виявлено», – написав Пишний.

Він також зазначив, що буде дотримуватись настанов щодо лікування.

Нагадаємо, що Разумков розповів, скільки нардепів хворіють на коронавірус.

Також, наприкінці вересня Рада скасувала шість пленарних засідань через Covid-19 у депутатів.

29 вересня стало відомо, що п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.

Як повідомлялося, до цього стало відомо, що зараження на коронавірус підтвердили у нардепа Жана Беленюка.

Крім того, нардеп і голова партії «Голос» Кіра Рудик також захворіла на коронавірус.



