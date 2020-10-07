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    Голова Ощадбанку захворів на коронавірус

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    Андрій Пишний повідомив, що захворів на Covid-19 - Голова Ощадбанку захворів на коронавірус
    Андрій Пишний повідомив, що захворів на Covid-19

    Питання по роботі Андрій Пишний буде вирішувати дистанційно

    У голови Ощадбанку Андрія Пишного виявили коронавірус. Про це Андрій Пишний написав на своїй сторінці у Facebook.

    За його словами, банк працюватиме у звичайному режимі.

    «4753 – новий антирекорд. На жаль, я став частиною цієї сумної статистики, увечері отримав результати тесту на Covid-19 – виявлено», – написав Пишний.

    Він також зазначив, що буде дотримуватись настанов щодо лікування.

    Нагадаємо, що Разумков розповів, скільки нардепів хворіють на коронавірус.

    Також, наприкінці вересня Рада скасувала шість пленарних засідань через Covid-19 у депутатів.

    29 вересня стало відомо, що п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.

    Як повідомлялося, до цього стало відомо, що зараження на коронавірус підтвердили у нардепа Жана Беленюка.

    Крім того, нардеп і голова партії «Голос» Кіра Рудик також захворіла на коронавірус.


    Андрій Пишний Facebook коронавірус
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