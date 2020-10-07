Голова Ощадбанку захворів на коронавірус
Питання по роботі Андрій Пишний буде вирішувати дистанційно
У голови Ощадбанку Андрія Пишного виявили коронавірус. Про це Андрій Пишний написав на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, банк працюватиме у звичайному режимі.
«4753 – новий антирекорд. На жаль, я став частиною цієї сумної статистики, увечері отримав результати тесту на Covid-19 – виявлено», – написав Пишний.
Він також зазначив, що буде дотримуватись настанов щодо лікування.
Нагадаємо, що Разумков розповів, скільки нардепів хворіють на коронавірус.
Також, наприкінці вересня Рада скасувала шість пленарних засідань через Covid-19 у депутатів.
29 вересня стало відомо, що п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.
Як повідомлялося, до цього стало відомо, що зараження на коронавірус підтвердили у нардепа Жана Беленюка.
Крім того, нардеп і голова партії «Голос» Кіра Рудик також захворіла на коронавірус.