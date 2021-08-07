«Нацкорпус» анонсував масові протести через арешти своїх активістів

Партія називає затримання політичними переслідуваннями, замовником яких є влада

Шевченківський районний суд Києва 16 годин розглядав справу проти представників «Національного корпусу». Для всіх сімох затриманих, яких звинувачують у створенні злочинного угрупування, була обрана міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на два місяці. Про це повідомляє РБК-Україна.

Партія називає затримання політичними переслідуваннями, замовником яких є влада.

У відповідь на рішення суду, лідер партії Андрій Білецький закликав всіх виходити на підтримку затриманих активістів.

«Це наші люди, я повторюся - наші люди. Не «Національного корпусу», не ветеранського середовища, а саме наші, тобто українці, ті, які за неї тягнули, за неї були готові помирати, і за яких і ми, якщо треба, будемо готові помирати, бо це і є єдине, що називається націоналізмом - коли ти готовий тягнути за своє і за своїх», – сказав Білецький.

Надалі «Нацкорпус» обіцяє розширювати протестні акції та зробити їх ще більш масовими.

«Оскільки влада вдалась до відвертих репресій – ми залишаємо за собою право на відповідь. Усвідомлюючи, що за всім цим стоїть влада, наші сили будуть спрямовані до тих, хто цю історію ініціював і хто нею керує», – наголосили в партії.

Нагадаємо, Шевченківський суд Києва взяв під варту 7 підозрюваних членів злочинного угруповання, серед яких – представники Національного корпусу, колишні та чинні правоохоронці.

А 5 серпня, у Харківській області правоохоронці ліквідували банду, яка обкладала «даниною» місцевих бізнесменів. До складу цієї банди входили співробітники поліції та учасники бойових дій.