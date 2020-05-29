Нацполіція закупить 200 спецавтомобілів майже на 96 млн гривень



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Компанія «Спец-Ком-Сервіс»поставить 200 кросоверів СКС-RDS-02РП на базі Renault Duster

Термін поставки - 30 календарних днів із моменту підписання договору

Національна поліція домовилася з ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» (Київська область) про закупівлю 200 автомобілів спеціального призначення за 95,7 млн гривень (з ПДВ).

Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro.

Згідно з документацією, компанія поставить 200 кросоверів СКС-RDS-02РП на базі Renault Duster.

Також у машинах є система кондиціонування, протиугінний пристрій, світлодіодна панель-балка червоно-синього кольору, аналогово-цифрова радіостанція, металевий сейф для зберігання зброї.

Рік випуску - 2020.

Термін поставки - 30 календарних днів із моменту підписання договору.

Зазначимо, «Спец-Ком-Сервіс» заснована в 2009 році й працює під торговою маркою Polycar.

Підприємство займається монтажем, демонтажем, налаштуванням і технічним обслуговуванням механізмів та обладнання підвищеної небезпеки, зокрема продажем автомобілів з їх доукомплектуванням.

Раніше Національна поліція скасувала тендер на закупівлю 631 автомобіля спеціального призначення очікуваною вартістю 275,994 млн гривень.