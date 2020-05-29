Нацполіція закупить 200 спецавтомобілів майже на 96 млн гривень
Термін поставки - 30 календарних днів із моменту підписання договору
Національна поліція домовилася з ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» (Київська область) про закупівлю 200 автомобілів спеціального призначення за 95,7 млн гривень (з ПДВ).
Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro.
Згідно з документацією, компанія поставить 200 кросоверів СКС-RDS-02РП на базі Renault Duster.
Також у машинах є система кондиціонування, протиугінний пристрій, світлодіодна панель-балка червоно-синього кольору, аналогово-цифрова радіостанція, металевий сейф для зберігання зброї.
Рік випуску - 2020.
Термін поставки - 30 календарних днів із моменту підписання договору.
Зазначимо, «Спец-Ком-Сервіс» заснована в 2009 році й працює під торговою маркою Polycar.
Підприємство займається монтажем, демонтажем, налаштуванням і технічним обслуговуванням механізмів та обладнання підвищеної небезпеки, зокрема продажем автомобілів з їх доукомплектуванням.
Раніше Національна поліція скасувала тендер на закупівлю 631 автомобіля спеціального призначення очікуваною вартістю 275,994 млн гривень.