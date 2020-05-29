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    Нацполіція закупить 200 спецавтомобілів майже на 96 млн гривень

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    Компанія &laquo;Спец-Ком-Сервіс&raquo;поставить 200 кросоверів СКС-RDS-02РП на базі Renault Duster - Нацполіція закупить 200 спецавтомобілів майже на 96 млн гривень
    Компанія «Спец-Ком-Сервіс»поставить 200 кросоверів СКС-RDS-02РП на базі Renault Duster

    Термін поставки - 30 календарних днів із моменту підписання договору

    Національна поліція домовилася з ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» (Київська область) про закупівлю 200 автомобілів спеціального призначення за 95,7 млн гривень (з ПДВ).

    Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro.

    Згідно з документацією, компанія поставить 200 кросоверів СКС-RDS-02РП на базі Renault Duster.

    Також у машинах є система кондиціонування, протиугінний пристрій, світлодіодна панель-балка червоно-синього кольору, аналогово-цифрова радіостанція, металевий сейф для зберігання зброї.

    Рік випуску - 2020.

    Термін поставки - 30 календарних днів із моменту підписання договору.

    Зазначимо, «Спец-Ком-Сервіс» заснована в 2009 році й працює під торговою маркою Polycar.

    Підприємство займається монтажем, демонтажем, налаштуванням і технічним обслуговуванням механізмів та обладнання підвищеної небезпеки, зокрема продажем автомобілів з їх доукомплектуванням.

    Раніше Національна поліція скасувала тендер на закупівлю 631 автомобіля спеціального призначення очікуваною вартістю 275,994 млн гривень.

    Національна поліція України ПДВ тендер ProZorro поліція
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