Нацрада з питань телебачення та радіомовлення почала наступ на телеканал «Еспресо», – Костинський



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Нацрада проголосувала за перевірку Еспресо.tv

Національна рада з голосу внесла проєкт рішення та більшістю голосів ухвалила рішення про призначення перевірки телеканалу

Національна рада почала наступ на телеканал «Еспресо». Призначена перевірка через трансляцію передач Української редакції «Радіо Свобода» та BBC NEWS Україна. Про це написав у Facebook колишній член Нацради Сергій Костинський.

«7 травня на своєму попередньому засіданні Національна рада відмовилася переоформити ліцензію телеканалу «Еспресо» – в частині програмної концепції. Треба зазначити, що телеканал ще в березні звернувся до регулятора з проханням дозволити транслювати європейські передачі обсягом 2,5 години, що зумовлено складною економічною ситуацією», – написав Костинський.

З його слів, розгляд питання за пропозицією Ольги Герасим'юк був відкладений на невизначений час. Голова Національної ради заявила, що для переоформлення ліцензії мовник повинен надати «обґрунтування», чому він вирішив транслювати іноземний продукт.

«Насправді, вимога Ольги Герасим'юк вже мала ознаки непрямого тиску на телеканал, тому що закон не передбачає такої практики, і в діяльності Національної ради, наскільки пам'ятаю, ніколи не траплялося випадків, коли регулятор вимагав письмових пояснень щодо внесення несуттєвих змін у програмне наповнення ефіру. Законом передбачено лише одне – телеканал або радіостанція звертається з відповідною заявою, і Національна рада її задовольняє», – наголосив колишній член Нацради.

Він зауважив, що станом на сьогодні, через два тижні, питання про переоформлення ліцензії «Еспресо» навіть не потрапило в порядок денний засідання та не було внесено з голосу. Натомість Національна рада з голосу внесла проєкт рішення та більшістю голосів ухвалила рішення про призначення перевірки телеканалу.

Мовнику інкримінується трансляція передач «Радіо Свобода», а також BBC NEWS Україна обсягом 1 година 11 хвилин. Регулятор підозрює, що «Еспресо» зменшило мінімальну частку національного аудіовізуального продукту на 4%.

За призначення перевірки «Еспресо» проголосували:

Ольга Герасим'юк, голова Національної ради;

Валентин Коваль, перший заступник голови;

Олег Черниш, заступник голови;

Юрій Зіневич, відповідальний секретар (автор проєкту рішення);

Олена Ніцко, членкиня Національної ради;

Тетяна Руденко, членкиня Національної ради.

«Сьогодні вже неозброєним оком видно, що Національна рада пішла у наступ проти телеканалу та загалом знаходиться у пошуку будь-яких підстав для призначення перевірок незалежним мовникам. Національна рада примудряється замість підтримки, ще й «наздоганяти» своїх ліцензіатів. Як заявляв раніше, медіарегулятор, більшість членів якого є колишніми співробітниками «1+1» та «Кварталу 95», створює умови для згортання свободи слова», – запевнив Сергій Костинський.

На його думку, діяльність Нацради загрожує існуванню незалежного телерадіомовлення в Україні, особливо тих мовників, в ефірі яких піддаються критиці президент та чинна влада.

«Метою тиску Національної ради, на мою думку, є позбавлення таких незалежних телеканалів і радіостанцій права на ефірне мовлення», – переконаний ексчлен Нацради.

Крім того, щоб трохи збалансувати ситуацію та, зважаючи на критику з боку громадськості, Костинський зауважив, що Національна рада на звернення СБУ призначила перевірку телеканалу «Студія «1+1» – через демонстрацію у своєму ефірі від 13 квітня карти України без Криму.

«Рішення цілком виправдане та вірне, але, чесно кажучи, дуже сумніваюся, що чинна Національна рада доведе цю справу до кінця. Гадаю, і в цій ситуації «1+1» не отримає жодної санкції. Наразі застосовується примітивна технологія відволікання уваги громадськості від справжніх ударів по незалежних мовниках», – написав експерт.

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