У небі над Одесою помітили британський стратегічний літак-розвідник

На початку 70-х років ці літаки отримали характерний подовжений носовий обтічник з новітньою системою радіоелектронної розвідки.

Британський стратегічний літак-розвідник RC-135W Rivet Joint пролетів сьогодні вдень над Одесою. Кореспонденту «Думській» вдалося сфотографувати його на «ешелоні».

Крилата машина злетіла з авіабази королівських військово-повітряних сил Великобританії Мілденхолл, що в графстві Саффолк, на розвідувальну місію поруч з окупованих Кримом і через три години пройшла над Одесою на висоті приблизно 10 кілометрів .

Бувалі авіаспоттери (люди, що захоплюються фотографуванням авіатехніки) стверджують, що раніше в Україні нікому не вдавалося зробити подібні фото: стратегічні розвідники досить рідко з'являються в нашому небі, до того ж зйомці часто заважає хмарність.

RC-135W Rivet Joint відноситься до сімейства великих стратегічних розвідувальних літаків, побудованих американською корпорацією «Боїнг» і модернізованих різними компаніями, включаючи General Dynamics, Lockheed Corporation, Ling-Temco-Vought, E-Systems і L-3 Communications.

Літаки створені на базі декількох типів - транспортного C-135 Stratolifter і заправника KC-135 Stratotanker. В американських і британських ВПС експлуатується лише кілька примірників.

Літак, що пролетів сьогодні над Одесою (серійний номер 18770), введений до складу ВПС в 1964 році (56 років тому) і з тих пір неодноразово модернізувався. Зокрема, на початку 70-х років ці літаки отримали характерний подовжений носовий обтічник з новітньою системою радіоелектронної розвідки.

Це один з трьох літаків, замовлених в 2010 році Міністерством оборони Великобританії для заміни застарілих Hawker Siddeley Nimrod. До слова, «Німрод» були всього на кілька років старше, однак британці віддали першість «Боїнгу».

Довжина літака 42 метра, максимальна злітна вага 133 тонни, максимальна швидкість близько 900 км на годину.

RC-135W має повністю цифрову скляну кабіну – всі необхідні параметри відображаються на спеціальних прозорих дисплеях на тлі лобового скла. У салоні може розміститися більше 20 військовослужбовців – офіцерів радіоелектронної боротьби, операторів розвідки і техніків з технічного обслуговування.

Нагадаємо, у Великій Британії в графстві Корнуолл розбився реактивний літак Королівських повітряних сил Hawk T1. Обидва члени екіпажу катапультувалися і ніхто не загинув. Літак встиг подати сигнал про надзвичайну ситуацію перед самою катастрофою.