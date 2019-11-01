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    Над Тюменню кружляє російський пасажирський літак, у якого відмовив двигун

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    Літак кружляє над аеропортом Тюмені і виробляє паливо - Над Тюменню кружляє російський пасажирський літак, у якого відмовив двигун
    Літак кружляє над аеропортом Тюмені і виробляє паливо

    На борту знаходяться 80 пасажирів

    Російський літак SSJ 100, у якого відмовив один з двигунів, готується до аварійної посадки в Тюмені. Про це повідомляють російські ЗМІ.

    «Літак «Суперджет-100» авіакомпанії «Ямал» вилетів з Тюмені в Санкт-Петербург. У польоті сталася відмова двигуна. Зараз він кружляє над аеропортом вильоту і виробляє паливо. На борту знаходяться 80 пасажирів і екіпаж», — сказав співрозмовник ЗМІ.

    На сайті аеропорту Тюмені зазначено, що літак SuperJet авіакомпанії «Ямал», який виконував рейс YC811 за маршрутом Тюмень — Санкт-Петербург, вилетів о 19.00 за місцевим часом (16:00 за київським часом).

    На карті сервісу Flightradar24 видно, як літак, що виконував рейс YC811, кружляє в районі аеропорту Тюмені.

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    Варто додати, що авіакомпанія «Ямал» — другий за величиною після «Аерофлоту» експлуатант SSJ 100. У авіакомпанії 15 суперджетів.

     

    Росія літак аварія авіарейс
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