«Надаємо - не надаємо?» Лукашенко спитав прем’єра, чи підтримає Білорусь Україну



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Лукашенко зазначив, говорячи про Україну: «Вони просили якоїсь підтримки. Як ми?»

«У нас начебто і з Україною зараз непогані відносини», - заявив президент Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президент України Володимир Зеленський просив у Мінська підтримки.

Про це він сказав Лукашенко на зустрічі в п'ятницю, 23 серпня, з прем'єр-міністром Білорусі Сергієм Румасом.

Як повідомляє Белта, однією з тем, які Лукашенко підняв на зустрічі, було білорусько-українське співробітництво.

«У нас начебто і з Україною зараз непогані відносини. Ми розмовляли з президентом (України Володимиром Зеленським. – Ред.). Вони просили якоїсь підтримки. Як ми? Надаємо - не надаємо?» - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, 31 липня президент Володимир Зеленський провів телефонну бесіду з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Пресслужба президента Білорусі тоді повідомила, що Зеленський розповів Лукашенку про ситуацію на Донбасі, і білоруський лідер запевнив, що Мінськ продовжить і надалі докладати всіх зусиль для врегулювання ситуації в регіоні. «Україна завжди може розраховувати на Білорусь як країну - прихильників мирних ініціатив і процесів», - заявив Лукашенко.