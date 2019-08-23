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    «Надаємо - не надаємо?» Лукашенко спитав прем’єра, чи підтримає Білорусь Україну

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    <p>Лукашенко зазначив, говорячи про Україну: &nbsp;&laquo;Вони просили якоїсь підтримки. Як ми?&raquo;</p> - «Надаємо - не надаємо?» Лукашенко спитав прем’єра, чи підтримає Білорусь Україну

    Лукашенко зазначив, говорячи про Україну:  «Вони просили якоїсь підтримки. Як ми?»

    «У нас начебто і з Україною зараз непогані відносини», - заявив президент Білорусі

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президент України Володимир Зеленський просив у Мінська підтримки.

    Про це він сказав Лукашенко на зустрічі в п'ятницю, 23 серпня, з прем'єр-міністром Білорусі Сергієм Румасом.

    Як повідомляє Белта, однією з тем, які Лукашенко підняв на зустрічі, було білорусько-українське співробітництво.

    «У нас начебто і з Україною зараз непогані відносини. Ми розмовляли з президентом (України Володимиром Зеленським. – Ред.). Вони просили якоїсь підтримки. Як ми? Надаємо - не надаємо?» - сказав Лукашенко.

    Нагадаємо, 31 липня президент Володимир Зеленський провів телефонну бесіду з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

    Пресслужба президента Білорусі тоді повідомила, що Зеленський розповів Лукашенку про ситуацію на Донбасі, і білоруський лідер запевнив, що Мінськ продовжить і надалі докладати всіх зусиль для врегулювання ситуації в регіоні. «Україна завжди може розраховувати на Білорусь як країну - прихильників мирних ініціатив і процесів», - заявив Лукашенко.

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