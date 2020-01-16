Досі безробітна: Надія Савченко шукає роботу верхолаза
Проте зараз піти на роботу своєї мрії колишня депутатка не може через травмуНадія Савченко, народна депутатка Верховної Ради України попереднього скликання, а нині безробітна, звернулася до центру зайнятості, оскільки шукає роботу верхолаза.
Про це вона розповіла в ефірі програми «Кожен з нас президент» на телеканалі ZIK.
Надія Савченко зазначила, що після того, як перестала бути парламентаркою, звернулася до центру зайнятості та стала на облік.
«Я сподіваюся, що я знайду роботу в центрі зайнятості. Так, кожен раз мені щось пропонують… Я шукала верхолаза, але зараз у мене травма ноги, операція і поки що у мене не може реалізуватися ця робота. Але мені знаходять роботу верхолаза. Ну, ви знаєте? Будинки утепляти. Мене, наприклад, цікавила ця робота. Чому я повинна йти викладати в Могилянську академію лекції і «строїти» із себе великого професора? Чому я повинна йти і думати, чому це я ще не в уряді, чорт забирай, та що ж це мене недооцінили? Чому я не можу як нормальна людина піти працювати?» – зазначила Надія Савченко та додала, що готова повернутися до служби в армії, якщо її викличуть.
Вона додала, що не потрібно привчати людей до думки, що втратити владу – це обов’язково боляче.
Як відомо, Надія Савченко, яка балотувалася в окрузі №51 (Донецька область), з низьким результатом програла вибори. На окрузі переміг самовисуванець Олександр Ковальов, який набрав 33% голосів виборців.
За Савченко проголосували 1,24% виборців, це лише вісім людей.
Савченко у себе на сторінці у Facebook так прокоментувала поразку: «Я нарешті вільна».
Сестра Надії Віра Савченко теж програла вибори: на її окрузі в Авдіївці переміг директор коксохіму Муса Магомедов.
Нагадаємо, 16 квітня підозрювану в організації теракту Надію Савченко та іншого фігуранта справи Володимира Рубана випустили з-під варти.
Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що звільнення Савченко та Рубана було виключно компетенцією суду.