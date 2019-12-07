З’явилися дані про нові зарплати в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Медіанна зарплата – 7661 грн.

У жовтні медіанна заробітна плата в Україні дійшла до 7661 грн. Це означає,що половина офіційно працевлаштованих українців отримують по 6244 грн «легальної» зарплати.

Про це сповістив економіст Володимир Компанієць на своїй сторінці у мережі.

За підрахунками експерта, приблизно 7% українців оформлені на мінімальну зарплату.

Водночас економіст оприлюднив статистику зростання медіанної і середньої зарплати в жовтні 2019 року, порівняно з минулим роком.

Так, медіанна зарплата зросла майже на 19% – з 6542 до 7661 гривень. Середня – на 16% (з 9218 до 10727 грн).

Медіанна зарплата – це дохід співробітника, який перебуває рівно посередині зарплатного списку. Економісти переконують, що саме медіанний показник найточніше описує, скільки реально отримує пересічний громадянин.

Нагадаємо, Міністр назвав області з найнижчою заробітною платою.