З’явилися дані про нові зарплати в Україні
Медіанна зарплата – 7661 грн.
У жовтні медіанна заробітна плата в Україні дійшла до 7661 грн. Це означає,що половина офіційно працевлаштованих українців отримують по 6244 грн «легальної» зарплати.
Про це сповістив економіст Володимир Компанієць на своїй сторінці у мережі.
За підрахунками експерта, приблизно 7% українців оформлені на мінімальну зарплату.
Водночас економіст оприлюднив статистику зростання медіанної і середньої зарплати в жовтні 2019 року, порівняно з минулим роком.
Так, медіанна зарплата зросла майже на 19% – з 6542 до 7661 гривень. Середня – на 16% (з 9218 до 10727 грн).
Медіанна зарплата – це дохід співробітника, який перебуває рівно посередині зарплатного списку. Економісти переконують, що саме медіанний показник найточніше описує, скільки реально отримує пересічний громадянин.
Нагадаємо, Міністр назвав області з найнижчою заробітною платою.
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