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    Економіка та фінанси

    З’явилися дані про нові зарплати в Україні

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    З’явилися дані про нові зарплати в Україні

    Медіанна зарплата – 7661 грн.

    У жовтні медіанна заробітна плата в Україні дійшла до 7661 грн. Це означає,що половина офіційно працевлаштованих українців отримують по 6244 грн «легальної» зарплати.

    Про це сповістив економіст Володимир Компанієць на своїй сторінці у мережі.

    За підрахунками експерта, приблизно 7% українців оформлені на мінімальну зарплату.

    Водночас економіст оприлюднив статистику зростання медіанної і середньої зарплати в жовтні 2019 року, порівняно з минулим роком.

    Так, медіанна зарплата зросла майже на 19% – з 6542 до 7661 гривень. Середня – на 16% (з 9218 до 10727 грн).

    Медіанна зарплата – це дохід співробітника, який перебуває рівно посередині зарплатного списку. Економісти переконують, що саме медіанний показник найточніше описує, скільки реально отримує пересічний громадянин.

    Нагадаємо, Міністр назвав області з найнижчою заробітною платою.

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    економіка міністр зарплата
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