Ціни на нафту знову падають



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Падіння попиту на бензин може становити до 30% в річному вираженні, тому що люди не їдуть далеко від дому, - аналітики

На падіння цін вплинули сумніви щодо швидкого відновлення попиту і напруженість у стосунках між США та Китаєм

Ціни на нафту знову почали падати на тлі сумнівів щодо швидкого відновлення попиту на паливо. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що на падіння цін також вплинула напруженість у стосунках між США та Китаєм.

Як свідчать дані ресурсу OilPrice, станом на 10 ранку 27 травня a'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 1,83% до $34,34 за барель, на WTI – зменшились на 1,93% до $32,42 за барель.

«Ціни говорять про те, що падіння попиту на бензин може становити до 30% в річному вираженні, тому що люди не їдуть далеко від дому», – йдеться в повідомленні ANZ Research.

Деякі аналітики і банки чекають відновлення балансу на ринку нафти вже в червні, але, на думку Eurasia Group, це може бути занадто оптимістично.

«Існує ... значний ризик повторних спалахів і локдаунів. Навіть без цього будуть зберігатися деякі обмеження – особливо щодо авіації», – йдеться в повідомленні аналітиків.

Ціни також опинилися під тиском після того, як економічний радник президента США Дональда Трампа Ларрі Кудлоу сказав, що Китай робить «велику помилку» щодо закону про національну безпеку Гонконгу.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки можуть ввести санкції проти Китаю, якщо Гонконг буде позбавлений високого ступеня автономії.

До слова, російський експерт визнав, що попит на нафту не відновиться у найближчі роки.

Зазначимо, НБУ у своєму макроекономічному прогнозі заклав середню ціну на нафту до 2020 року на рівні $35 за барель.

Також 21 травня в Україну вперше прибула американська нафта WTI.