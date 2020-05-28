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    У світі

    Скільки у Росії залишилось нафти і газу. Рахункова палата оприлюднила дані

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    На сьогодні на території Росії виявлено 283 родовища корисних копалин, з яких розробляються лише 86, а основний видобуток припадає на п'яту частину з них - Скільки у Росії залишилось нафти і газу. Рахункова палата оприлюднила дані
    На сьогодні на території Росії виявлено 283 родовища корисних копалин, з яких розробляються лише 86, а основний видобуток припадає на п'яту частину з них

    Загалом запасів нафти має вистачити на 35 років, а газу - на понад 50 років, - Рахункова палата РФ

    Росія забезпечена розвіданими запасами нафти на 35 років, а газу - на понад 50 років. Про це свідчать дані звіту Рахункової палати, пишуть місцеві ЗМІ.

    Відзначається, що запасів нафти без урахування важковидобувних ресурсів вистачить менш ніж на 20 років та й запасів «сухого газу» також вистачить менше, ніж на 50 років. «Наразі приріст запасів газу в країні менше його видобутку, а приріст запасів нафти незначно перевищує видобуток», - йдеться у звіті.

    За даними Рахункової палати, потенціал відкриття нових великих родовищ в уже освоєних провінціях практично вичерпаний. Крім того, інвестування видобутку палива в малоосвоєних районах дуже ризиковано, тому що там немає необхідної інфраструктури.

    На сьогодні на території Росії виявлено 283 родовища корисних копалин, з яких розробляються лише 86, а основний видобуток припадає на п'яту частину з них.

    Раніше голова «Роснано» Анатолій Чубайс заявив, що ціни на нафту не будуть перевищувати 40$ за барель. На його думку, це пов'язано з технологічним фактором, глобальним потеплінням, а також загрозою нової епідемії коронавіруса, через яку знизиться попит на автомобілі, поїзди і літаки.

    Нагадаємо, 27 травня ціни на нафту знову почали падати на тлі сумнівів щодо швидкого відновлення попиту на паливо.

    До слова, російський експерт визнав, що попит на нафту не відновиться у найближчі роки.

    Зазначимо, Нацбанк України у своєму макроекономічному прогнозі заклав середню ціну на нафту до 2020 року на рівні $35 за барель.

    Також 21 травня в Україну вперше прибула американська нафта WTI.

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