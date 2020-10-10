У Росії сотні літрів нафти витекло з баржі у річку
Адміністрація Кежемського району ввела режим надзвичайної ситуації у
У Росії близько 500 літрів пального вилилося з баржі в Ангару в Кежемському районі Красноярського краю. Про це повідомляється на сайті МНС РФ.
Зазначається, що адміністрація Кежемського району ввела режим надзвичайної ситуації у п'ятницю, 9 жовтня.
У регіональному управлінні МНС також повідомили про введення режиму надзвичайної ситуації на території Большемуртинського району Юксеєвської сільради у зв'язку з розливом нафтопродуктів на території підприємства «Північ».
У відомстві інформують, що режим надзвичайної ситуації має муніципальний характер.
Нагадаємо, також через забруднення нафтою біля Камчатки російські вчені виявили загибель 95% організмів, що живуть на морському дні (бентосу).