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    У Росії сотні літрів нафти витекло з баржі у річку

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    В Ангару вилилося 500 літрів нафти - У Росії сотні літрів нафти витекло з баржі у річку
    В Ангару вилилося 500 літрів нафти

    Адміністрація Кежемського району ввела режим надзвичайної ситуації у

    У Росії близько 500 літрів пального вилилося з баржі в Ангару в Кежемському районі Красноярського краю. Про це повідомляється на сайті МНС РФ.

    Зазначається, що адміністрація Кежемського району ввела режим надзвичайної ситуації у п'ятницю, 9 жовтня.

    У регіональному управлінні МНС також повідомили про введення режиму надзвичайної ситуації на території Большемуртинського району Юксеєвської сільради у зв'язку з розливом нафтопродуктів на території підприємства «Північ».

    У відомстві інформують, що режим надзвичайної ситуації має муніципальний характер.

    Нагадаємо, також через забруднення нафтою біля Камчатки російські вчені виявили загибель 95% організмів, що живуть на морському дні (бентосу).

    нафта Росія екологія річка
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