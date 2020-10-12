Нафта дешевшає на тлі відновлення видобутку американськими компаніями



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Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $40,28 за барель, що на $0,32 (0,79%) нижче рівня попередньої сесії

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $42,52 за барель, що на $0,33 (0,77%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії

Ціни на нафту знижуються в понеділок, 12 жовтня, на тлі відновлення видобутку після закінчення урагану «Дельта». Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Зазначається, що на зниження ціни вплинуло і закінчення страйку працівників нафтогазової галузі в Норвегії.

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $42,52 за барель, що на $0,33 (0,77%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $40,28 за барель, що на $0,32 (0,79%) нижче рівня попередньої сесії. Попередні торги щодо стандартів завершилися на рівні $42,85 і $40,60 відповідно.

Минулого тижня вартість Brent збільшилася на 9,1%, WTI - на 9,6%.

Норвезька нафтогазова асоціація Norwegian Oil & Gas у п'ятницю, 9 жовтня, досягла угоди з питань оплати праці з профспілкою Lederne, що дало можливість закінчити страйк працівників деяких родовищ, який тривав з 30 вересня. Раніше дії профспілки призвели до зниження видобутку в країні на 330 тис. барелів нафтового еквівалента на добу, при цьому існувала загроза скорочення видобутку на 1 млн б/д, зазначає S&P Global Platts.

Тим часом нафтогазові компанії у Мексиканській затоці почали оцінювати збитки через ураган «Дельта» для проведення необхідних ремонтних робіт і відновлення видобутку.

За оцінками Бюро з питань безпеки та охорони навколишнього середовища міністерства внутрішніх справ США, станом на неділю було зупинено більш як 91% нафтовидобувних потужностей у Мексиканській затоці.

Крім того, національна нафтова компанія Лівії у неділю оголосила про відновлення видобутку на найбільшому нафтовому родовищі в країні «Шарара», що може виробляти до 300 тис. б/д.

«На лівійському родовищі «Шарара» спочатку буде добуватися 40 тис. б/д, а потім, протягом 10 днів, планується досягнути максимального видобутку в приблизно 300 тис. б/д. Повернення цих барелів на ринок на постійній основі непокоїтиме «биків» на нафтовому ринку і стане головним болем для ОПЕК», – вважає аналітик AxiCorp Стівен Іннс.

За даними нафтосервісної компанії Baker Hughes, кількість діючих нафтових бурових установок у США минулого тижня зросла на чотири одиниці - до 193 установок. Збільшення їх числа спостерігалося третій тиждень поспіль.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні $42,44 за барель. На відкритті Brent торгувалася за $42,53 за барель, що на 32 центи нижче рівня закриття торгів ($42,85).