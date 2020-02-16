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    Події в Україні

    Затриманих ФСБ українських рибалок «суд» у Криму відправив під арешт

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    Головне управління Національної поліції України в АР Крим&nbsp;за фактом захоплення українського судна розпочало кримінальне провадження - Затриманих ФСБ українських рибалок «суд» у Криму відправив під арешт
    Головне управління Національної поліції України в АР Крим за фактом захоплення українського судна розпочало кримінальне провадження

    Українські рибалки, є жителями села Райнівка Приморського району Запорізької області

    Керченський «міський суд» заарештував на 10 діб чотирьох громадян України, затриманих російськими прикордонниками в Азовському морі за незаконний вилов риби.

    Про це повідомляє ТАСС.

    «Затримані напередодні співробітниками Прикордонного управління ФСБ Росії по Республіці Крим в Азовському морі, визнані винними у скоєнні адміністративного правопорушення за частиною 4 статті 19.3 КоАП РФ (« Непокора законному розпорядженню або вимозі співробітника органів федеральної служби безпеки в зв’язку з виконанням ним службових обов’язків, а також перешкоджання виконанню ним службових обов’язків»). Їм призначено адміністративний арешт на 10 діб», – йдеться в повідомленні.

    Українські рибалки, є жителями села Райнівка Приморського району Запорізької області. За повідомленням народного депутата Павла Мельника, імена затриманих, ймовірно, Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи і Максим Терехов.

    Як повідомлялося, 15 лютого у ЗМІ з’явилась інформація, що співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму затримали в західній частині Азовського моря маломірне судно з чотирма громадянами України на борту. Стверджувалося, що рибаки були без документів і нібито займалися незаконним виловом риби.

    Головне управління Національної поліції України в АР Крим за фактом захоплення українського судна розпочало кримінальне провадження за статтями 146 та 278 Кримінального кодексу України.

    Раніше СБУ заявляла, що фіксує порушення норм міжнародного права з боку співробітників ФСБ Росії щодо громадян України, які здійснюють вилов риби в акваторії Азовського моря.

    Останнім часом Чорне й Азовське моря, а також Керченська протока стали місцями активних дій військово-морського флоту й інших морських формувань Росії, які створюють загрози й цивільному судноплавству, і діям українських військових моряків.

    Крим ЗМІ СБУ ФСБ арешт
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