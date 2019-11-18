«Нафтогаз» отримав «факсом» пропозицію «Газпрому»



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Виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що пропозиція від «Газпрому» надійшла факсом

«Нафтогаз» «факсом» обіцяє дати відповідь «Газпрому» найближчим часом

«Нафтогаз України» повідомляє, що отримав пропозицію щодо подовження чинного контракту або укладення нової угоди про транзит газу через Україну протягом 2020 року від російського «Газпрому».

Як повідомив виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, пропозиція від «Газпрому» надійшла факсом.

«Нарешті отримали факсом пропозицію від «Газпрому», про яку пишуть всі ЗМІ (включно зі змістом цієї пропозиції). Уважно її вивчимо і надамо конструктивну відповідь найближчим часом. Україна буде надійним партнером для Європи щодо транзиту газу у повній відповідності до європейських правил», – написав Вітренко 18 листопада у Фейсбуці.

Російський газовий монополіст «Газпром» раніше сьогодні заявив, що направив до української енергетичної компанії «Нафтогаз» пропозицію щодо подовження чинного контракту або укладення нової угоди про транзит газу через Україну протягом 2020 року.

При цьому російський монополіст висуває умову: сторони повинні відмовитися від «всіх взаємних претензій у міжнародному арбітражі».

Зазначимо, 31 грудня 2019 року закінчується контракт на транзит російського газу в Європу через територію України. У вересні сторони провели зустріч, на якій Україна представила Росії та Єврокомісії «дорожню карту» щодо імплементації європейського законодавства у свою систему. Росія погодилася підписати контракт за новими правилами, якщо Україна встигне завершити всі необхідні процедури, зокрема, сертифікувати українського газотранспортного оператора за європейським законодавством.

Якщо Україна не встигне, Росія пропонує продовжити чинниий контракт на транзит газу на який завгодно строк. Але першочерговим питанням Росія вважає підписання контракту на купівлю газу Україною безпосередньо у Росії, який зараз Україна отримує реверсом з Європи. Україна не купує російський газ з 2015 року.

Виконавчий директор «Нафтогазу України» Юрій Вітренко заявив 15 листопада, що ціна газу для України повинна бути на 20-25% нижче, ніж ціна на газ з Європи, оскільки «Газпром» при прямих поставках не платить за його транспортування в Європу. Він також зазначив, що контракт з «Газпромом» має сенс лише тоді, коли «Газпром» виконує свої контрактні зобов'язання, тоді як предметом спорів, що продовжуються у Стокгольмському арбітражі, є якраз невиконання «Газпромом» своїх контрактних зобов'язань.

Раніше повідомлялось, що НАК «Нафтогаз України» не готовий задовольнити вимогу «Газпрому» щодо обнулення судових претензій у рамках рішення Стокгольмського арбітражу.