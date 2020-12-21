Якщо тарифи для населення не підняти, держкомпанії опиняться на грані банкрутства, – Міненерго

Тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 року

Відсутність реформи в системі тарифоутворення для населення, на думку Демченкова, негативно вплине як на інвестиційний клімат та імідж країни

Державні енергокомпанії опиняться на грані банкрутства, якщо уряд не перегляне тариф на електричну енергію для населення у 2021 році.

Про це повідомив заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков.

«Збереження тарифу для населення у 2021 році на поточному рівні завдасть збитків енергетичним компаніям — десятки мільярдів гривень втратить лише державна енергогенеруюча компанія НАЕК «Енергоатом», – написав він у своїй колонці на сайті «Українська Правда».

За його словами, якщо не збалансувати тарифи у 2021 році, уряд отримає стрімке зростання боргів державних енергокомпаній і, відповідно, їх банкрутство.

«Це також призведе до суттєвого зростання тарифу на передачу електроенергії, що негативно відобразиться на ціні товарів і послуг та знизить конкурентоспроможність української промисловості», – додав замміністра.

Також відсутність реформи в системі тарифоутворення для населення, на його думку, негативно вплине як на інвестиційний клімат та імідж країни, так і на розвиток всієї енергетики у майбутньому.

Ідеальним сценарієм, на думку Демченкова, має бути поступове приведення вартості електричної енергії для побутових споживачів до ринкового рівня.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 року. Вони складають 0,9 грн/кВт.год на перші 100 кВт.год і 1,68 грн/кВт.год на інший обсяг місячного споживання, що в більш як чотири рази менше ніж середній тариф в Європі.

За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриває витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів.

Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн.

Ліквідацію перехресного субсидіювання на ринку електроенергії підтримав Секретаріат Енергетичного співтовариства та Європейська комісія. Експерти зазначили, що від рішення по тарифах залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ.