«Нафтогаз» сьогодні перерахував до бюджету 13 млрд грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На виконання рішення уряду «Нафтогаз» перерахували державі 8,5 млрд грн дивідендів та 4,5 млрд грн інших податкових платежів

З початку 2019 року «Нафтогаз» вніс до держбюджету найбільшу частку надходжень — понад 103,8 млрд грн податків і дивідендів

Протягом грудня НАК «Нафтогаз України» перерахував до держбюджету близько 20 млрд грн. Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

За його словами, з них у четвер, 26 грудня, було достроково виплачено 8,5 млрд грн дивідендів та 4,5 млрд грн інших податків.

«Сьогодні Кабінет міністрів, згідно зі спільно узгодженим між Міністерством фінансів та «Нафтогазом» планом, прийняв рішення щодо дострокової виплатити дивідендів за 2019 рік. Одразу після прийняття цього рішення, ми перерахували державі 8,5 млрд грн дивідендів та 4,5 млрд грн інших податкових платежів», — зазначив Коболєв.

За даними Коболєва, з початку 2019 року «Нафтогаз» вніс до держбюджету найбільшу частку надходжень — понад 103,8 млрд грн податків і дивідендів.

Нагадаємо, уряд доручив «Нафтогазу» не пізніше 27 грудня направити частину свого чистого прибутку в розмірі 8,5 млрд грн за 9 місяців 2019 року на виплату дивідендів до державного бюджету.