«Нафтогаз» запідозрили у штучному завищенні цін для населення документ



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Оржель просить Антимонопольний комітет розібратися в ситуації з цінами на газ

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель просить Антимонопольний комітет розібратися в ситуації, що склалася з цінами на газ для населення. Про це йдеться в листі міністра на адресу АМКУ, копія якого є в розпорядженні «Главкома»

Урядовець підозрює, що низка компаній увійшли в змову з «Нафтогазом» і шляхом угод на Українській енергетичній біржі створили умови для штучного підвищення ціни газу для населення в кінці 2019 року. Через це ціна газу піднялася на 394 грн і 463 грн за тисячу кубометрів в листопаді і грудні відповідно, а для «Нафтогазу» були створені умови для отримання надприбутку.

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Згідно з листом, 29 жовтня було укладено дві біржові угоди, за якими компанії ініціатори торгових сесій, а саме ТОВ «ЕРУ Трейдинг» і СП «Полтавська газонафтова компанія» реалізували на Українській енергетичній біржі 17 млн кубометрів газу листопадового ресурсу за середньозваженою ціною 6082,35 грн за тисячу кубометрів. Якби цих угод не відбулося, то за чинною схемою визначення ціни, для населення ціна газу в листопаді була б на 394,68 грн нижчою - не 5878,8 грн як встановив НАК, а 5484,12 грн за тисячу кубометрів.

Така ж ситуація, йдеться в листі міністра, виникла й при формуванні ціни газу на грудень. В останній робочий день листопада на біржі було укладено три угоди, за якими ТОВ «Синергія газ енерджі» і ТОВ «Євроенерготрейд» реалізували 15 млн кубів газу за середньозваженою ціною 6137,33 грн за тисячу кубометрів. Без урахування цих угод ціна газу для населення повинна була б скласти 5426,4 тис грн, а в підсумку виявилася вищою на 463,65 грн - 5890 грн за тисячу кубометрів.

«На думку Мінекоенерго, зазначені дії могли вплинути на формування ціни у бік збільшення для постачальників природного газу для потреб побутових споживачів і НАК «Нафтогаз України» для отримання надприбутку», - йдеться в листі Оржеля.

Прямої згадки НАК як учасника можливої змови в листі міністра немає, однак те, що «Нафтогаз» названо вигодонабувачем підтверджує, що біржові угоди могли проходити за погодженням з держкомпанією. І таким чином, можна говорити, що міністерство підозрює «Нафтогаз» у причетності до можливої змови.

Міністр просить АМКУ провести розслідування на предмет можливих ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції в частині антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання на ринку природного газу.

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель просить Антимонопольний комітет розібратися в ситуації, що склалася з цінами на газ для населення. Про це йдеться в листі міністра на адресу АМКУ, копія якого є в розпорядженні «Главкома».