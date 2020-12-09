Нафту з акваторії Чорноморська мусять прибрати власники судна «Аметист» – Держекоінспекція

Адміністрація морських портів України також має допомогти прибирати нафту в акваторії

Забруднення акваторії у Чорноморську нафтою, яке ймовірно спричинене розливом з судна «Аметист», повинні ліквідувати власник судна - КП «Морська пошуково-рятувальна служба», а також Адміністрація морських портів України. Держекоінспекція звернулась до них з відповідним зобов’язанням.

Про це повідомляється на сайті Державної екологічної інспекції.

«Щоб не допустити збільшення масштабів цієї екологічної катастрофи, ДЕІ Одеської області зобов’язала Чорноморську філію ДП «АМПУ» та балансоутримувача «Аметисту» - Казенне підприємство «Морська пошуково-рятувальна служба» в оперативному порядку здійснити такі заходи:

провести відомче розслідування щодо аварійного забруднення акваторії та повідомити про результати Держекоінспекцію;

встановити бонове огородження навколо місця аварії для локалізації розлив нафти;

повністю ліквідувати витік нафтопродуктів за допомогою біосорбентів;

забезпечити належне зберігання зібраних нафтопродуктів, а будь-яке поводження з ними проводити за присутності інспектора ДЕІ», - проінформував голова інспекції Андрій Мальований.



Посадовець додав, що інспектори ДЕІ і далі фіксують забруднення моря нафтопродуктами.



«За результатами останніх лабораторних аналізів, проведених Держекоінспекцією поблизу плавзасобу, зафіксоване перевищення вмісту нафтопродуктів у 3,4 раза! Їх вміст у районі стоянки «Аметисту» склав 0,16 мг/дм3 (норма складає 0,05 мг/дм3)», - зазначив Андрій Мальований.



Він також підкреслив, що такі показники загрожують екосистемі моря. Це призведе до знищення морських тварин та птахів, багато з яких вже зараз на межі вимирання.

Раніше Державна екологічна інспекція зафіксувала перевищення вмісту нафтопродуктів у 3,8 раза біля буксира «Аметист» у Чорноморському морському порті.

Також зазначимо, що Адміністрація морських портів приховала розлив нафти у Чорному морі.