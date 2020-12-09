Найбільший у світі продавець нафти зізнався в даванні хабарів

Vitol заявив, що давав хабарі державним чиновникам протягом більше десяти років, в період між 2005 і 2020 роками

Торговець нафтою дав визнання в обмін на відстрочку судового переслідування

Протягом багатьох років найбільша в світі фірма з торгівлі нафтою стверджувала, що вона «абсолютно нетерпима» до корупції.

Тепер же Vitol Inc. визнала, що платила хабарі через мережу підставних компаній, пише Bloomberg.

Погодившись виплатити трохи більше 160 мільйонів доларів регулюючим органам США і Бразилії, Vitol заявив, що давав хабарі державним чиновникам протягом більше десяти років, в період між 2005 і 2020 роками. Торговець нафтою дав визнання в обмін на відстрочку судового переслідування.

З 2005 по 2014 рік компанія дала керівникам Petrobras хабара на суму понад восьми мільйонів доларів. За це посадові особи бразильської нафтової компанії надавали Vitol цінну інформацію про свої тендери, в тому числі ціну найвищої ставки з боку конкурентів.

В даний час влада США і Бразилії також веде розслідування відносно конкурентів Vitol, Glencore Plc і Trafigura Group Ltd., за підозрою в аналогічних злочинах.

Раніше стало відомо, що Vitol вирішив зробити ставку на старі авто, компанія планує торгувати ними в Туреччині і Пакистані. Цей стартап – приклад того, як найбільші світові енергетичні трейдери намагаються диверсифікувати бізнес, відзначають експерти.