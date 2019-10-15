Напад біля ДБР: Адвокат Порошенка опублікував повний текст ухвали щодо допиту Труби і Портнова



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«Як бачимо, слідчий Національної поліції хотів розслідувати напад на п'ятого президента України як звичайне хуліганство», - зазначив Головань

Адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань оприлюднив повний текст ухвали Шевченківського райсуду Києва стосовно допиту директора Державного бюро розслідувань Романа Труби та ексзаступника глави адміністрації президента Віктора Януковича, юриста Андрія Портнова.

Копія документу 15 жовтня розміщена у блозі правозахисника.

«Як бачимо, слідчий Національної поліції хотів розслідувати напад на п'ятого президента України як звичайне хуліганство, а тому намагався уникнути необхідності допитати осіб, що своїми діями якщо не організували напад, то активно йому сприяли», - зазначив Головань.

Він зауважив, що суд визнав, що допит Труби і Портнова «необхідний для встановлення об'єктивної істини та правильної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, яке в дійсності мало місце 25.07.2019 близько 17 год. біля будівлі ДБР по вул. Петлюри, 15».

Раніше повідомлялося, що Шевченківський суд Києва прийняв ухвалу, яка зобов‘язує слідчих провести допити Портнова і Труби.