Напад на Гандзюк: активістка погодилася співпрацювати з поліцією
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Активістка погодилася надавати відому їй інформацію, яка допоможе розкрити злочин
Херсонська активістка, радниця міського голови Катерина Гандзюк після нападу на неї погодилася співпрацювати зі слідством.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
Перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін повідомив, що оперативники Департаменту стратегічних розслідувань відвідали Гандзюк у лікарні. Їй у медзакладі надали охорону.
Під час зустрічі активістка погодилася співпрацювати з поліцією, зокрема, — надавати відому їй інформацію, яка допоможе розкрити злочин.
«Головне те, що жінка пішла на контакт і почала співпрацювати з нами», – зазначив перший заступник глави Нацполіції.
Він також закликав можливих очевидців чи свідків звертатися до поліції і повідомляти інформацію, що сприятиме розкриттю цього нападу.
«Ми підтримуємо роботу журналістів та активістів, які намагаються власними силами встановити обставини події та займаються поширенням інформації з цього приводу. Однак, ми звертаємось до громадськості: якщо є якась інформація, що допоможе поліції у розкритті цього злочину та притягненні винних осіб до відповідальності згідно чинного законодавства – повідомляти цю інформацію правоохоронним органам», – наголосив В’ячеслав Аброськін.
Раніше повідомлялося, що в поліції виклали відео, на якому зафіксований зловмисник, який напав на активістку Гандзюк в Херсоні. Нападника розшукують.
Напад на Гандзюк перекваліфікували за статтею «умисні тяжкі тілесні ушкодження, вчинені з метою залякування потерпілого». Попередньо поліція кваліфікувала цей злочин як «хуліганство».
Гандзюк перевезли на лікування з Херсона в Київ, станом на 2 серпня постраждала перебувала у Київському опіковому центрі (Центр термічної травми та пластичної хірургії).