Напад на Гандзюк: активістка погодилася співпрацювати з поліцією



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Фото: Politeka Катерина Гадзюк

Активістка погодилася надавати відому їй інформацію, яка допоможе розкрити злочин

Херсонська активістка, радниця міського голови Катерина Гандзюк після нападу на неї погодилася співпрацювати зі слідством.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін повідомив, що оперативники Департаменту стратегічних розслідувань відвідали Гандзюк у лікарні. Їй у медзакладі надали охорону.

Під час зустрічі активістка погодилася співпрацювати з поліцією, зокрема, — надавати відому їй інформацію, яка допоможе розкрити злочин.

«Головне те, що жінка пішла на контакт і почала співпрацювати з нами», – зазначив перший заступник глави Нацполіції.

Він також закликав можливих очевидців чи свідків звертатися до поліції і повідомляти інформацію, що сприятиме розкриттю цього нападу.

«Ми підтримуємо роботу журналістів та активістів, які намагаються власними силами встановити обставини події та займаються поширенням інформації з цього приводу. Однак, ми звертаємось до громадськості: якщо є якась інформація, що допоможе поліції у розкритті цього злочину та притягненні винних осіб до відповідальності згідно чинного законодавства – повідомляти цю інформацію правоохоронним органам», – наголосив В’ячеслав Аброськін.

Раніше повідомлялося, що в поліції виклали відео, на якому зафіксований зловмисник, який напав на активістку Гандзюк в Херсоні. Нападника розшукують.

Напад на Гандзюк перекваліфікували за статтею «умисні тяжкі тілесні ушкодження, вчинені з метою залякування потерпілого». Попередньо поліція кваліфікувала цей злочин як «хуліганство».

Гандзюк перевезли на лікування з Херсона в Київ, станом на 2 серпня постраждала перебувала у Київському опіковому центрі (Центр термічної травми та пластичної хірургії).