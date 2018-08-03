Напад на Гандзюк: перша операція пройшла успішно
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Попереду Гандзюк чекає ще декілька операцій
Радниці херсонського мера Катерині Гандзюк, на яку 31 липня невідомий вилив близько літра концентрованої сірчаної кислоти, у Києві зробили першу операцію.
Про це повідомив політолог Віктор Таран.
«Перша операція Катерини Гандзюк була на руці і пройшла успішно. Зараз вона поступово відходить з-під наркозу, але ще в дуже слабкому стані і наразі відпочиває», - йдеться у повідомленні.
Як зазначив Таран, попереду її чекає ще декілька операцій.
Також нагадаємо, що Генеральний прокурор Юрій Луценко у п'ятницю, 3 серпня, відвідав у лікарні постраждалу внаслідок нападу в Херсоні активістку Катерину Гандзюк. Він заявив, що «з огляду на це прийняв рішення передати слідство до центрального апарату СБУ».
Постраждалу внаслідок нападу з сірчаною кислотою активістку 2 серпня перевезли із Херсона до Києва, де вона проходить лікування у Київському опіковому центрі.
Напад на активістку стався у Херсоні 31 липня. Поліція розшукує нападника, який потрапив на камери спостереження.
Херсонський журналіст Сергій Нікітенко оприлюднив фоторобот зловмисника.