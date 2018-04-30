  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Напад на Найєма: як все починалось. Оприлюднене відео

    «Мерседес» «підрізав» автівку нардепа
    У мережі з'явилося відео початку конфлікту на дорозі у Києві, в якому постраждав народний депутат Мустафа Найєм. Відео оприлюднила у своєму акаунті в Twitter журналістка УП Оксана Коваленко. Конфлікт виник у Шевченківському районі столиці За словами Найєма, автомобіль «Мерседес-кубик» на перехресті бульвару Шевченка з Хрещатиком
    • Вчора, 23:44
    • Розсилка
    Скріншот з відео
    Скріншот з відео

    «Мерседес» «підрізав» автівку нардепа

    У мережі з'явилося відео початку конфлікту на дорозі у Києві, в якому постраждав народний депутат Мустафа Найєм.

    Відео оприлюднила у своєму акаунті в Twitter журналістка УП Оксана Коваленко.

    Конфлікт виник у Шевченківському районі столиці

    За словами Найєма, автомобіль «Мерседес-кубик» на перехресті бульвару Шевченка з Хрещатиком «вирішив, що у нього більше прав і спробував підрізати» нардепа.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні у в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад.

    Народний обранець попросив не робити із інциденту ажіотажу, адже конфлікт не має стосунку до його депутатської діяльності.

    Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт з участю народного депутата Мустафи Найєма.

    Столичні правоохоронці затримали трьох учасників конфлікту.

    Читайте також
    Київ Мустафа Найєм депутати бійка напад автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ