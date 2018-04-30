Напад на Найєма: як все починалось. Оприлюднене відео

«Мерседес» «підрізав» автівку нардепа

У мережі з'явилося відео початку конфлікту на дорозі у Києві, в якому постраждав народний депутат Мустафа Найєм. Відео оприлюднила у своєму акаунті в Twitter журналістка УП Оксана Коваленко. Конфлікт виник у Шевченківському районі столиці За словами Найєма, автомобіль «Мерседес-кубик» на перехресті бульвару Шевченка з Хрещатиком



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Скріншот з відео

«Мерседес» «підрізав» автівку нардепа

У мережі з'явилося відео початку конфлікту на дорозі у Києві, в якому постраждав народний депутат Мустафа Найєм.

Відео оприлюднила у своєму акаунті в Twitter журналістка УП Оксана Коваленко.

Конфлікт виник у Шевченківському районі столиці

За словами Найєма, автомобіль «Мерседес-кубик» на перехресті бульвару Шевченка з Хрещатиком «вирішив, що у нього більше прав і спробував підрізати» нардепа.

У нашому розпорядженні є Відео, як мерседес-кубік підрізає машину Мустафи Найєма.

Нагадаю, з кубків вийшли люди, які почали сперечатися з мустафою, потім зав’язалася бійка, в результаті якої мустафі зламали щелепу. В нього також струс мозку pic.twitter.com/HUwl9vNW4e — Oksana Kovalenko (@superumka) 30 квітня 2018 р.

Як повідомляв «Главком», сьогодні у в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад.

Народний обранець попросив не робити із інциденту ажіотажу, адже конфлікт не має стосунку до його депутатської діяльності.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт з участю народного депутата Мустафи Найєма.

Столичні правоохоронці затримали трьох учасників конфлікту.