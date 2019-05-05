Напад на журналіста в Черкасах розслідуватимуть як замах на вбивство



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У Черкасах 4 травня невідомі жорстоко побили місцевого журналіста Вадима Комарова

Рішення про перекваліфікацію провадження стосовно нападу на журналіста Вадима Комарова ухвалено 5 травня

Кримінальне провадження за фактом нападу на черкаського журналіста Вадима Комарова перекваліфіковано зі статті «Умисне тяжке тілесне ушкодження» на статтю «Замах на умисне вбивство».

Про це повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

«Кримінальне провадження перекваліфіковано за ст.15, ст.115 Кримінального кодексу (замах на умисне вбивство). Поліція проводить розшукові заходи для встановлення особи зловмисника», - заявив Тракало, якого цитує «Українська правда».

За його словами, рішення про перекваліфікацію провадження ухвалено 5 травня.

Поліція звертається до громадян, які є свідками, очевидцями нападу на журналіста, або володіють інформацією, яка може сприяти розслідуванню цього кримінального провадження, звернутися до правоохоронців.

Нагадаємо, 4 травня у Черкасах жорстоко побили місцевого журналіста Вадима Комарова.

Комаров після операції перебуває у комі, повідомив депутат Черкаської міської ради Олександр Радуцький.